Алаудинов рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области

ВС РФ не дают ВСУ возможности приблизиться к границе с Белгородской областью
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ВС РФ не дают ВСУ прорваться в Белгородскую область Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы, включая подразделения спецназа «Ахмат», успешно контролируют ситуацию в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.

«На белгородском участке линии боевого соприкосновения, на приграничной зоне раскиданы подразделения спецназа „Ахмат“. Участки, где они находятся, контролируются», — заявил Алаудинов, его слова передает ТАСС. Военные действуют таким образом, что Вооруженным силам Украины не удается приблизиться к самой границе. Если противник все-таки пытается подойти, они ликвидируют его, уничтожая угрозу.

Алаудинов отметил, что за последние полтора месяца было несколько попыток прорыва через границу со стороны ВСУ, в том числе диверсионными группами, но все они были безуспешными. Генерал-майор подтвердил, что обстановка в данном направлении находится под полным контролем российских войск.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела, который был осуществлен украинскими военными 22 сентября, пострадали 15 мирных жителей. Согласно последней информации, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, в то время как остальные 13 были госпитализированы, передает 360.ru.

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Российские бойцы, включая подразделения спецназа «Ахмат», успешно контролируют ситуацию в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов. «На белгородском участке линии боевого соприкосновения, на приграничной зоне раскиданы подразделения спецназа „Ахмат“. Участки, где они находятся, контролируются», — заявил Алаудинов, его слова передает ТАСС. Военные действуют таким образом, что Вооруженным силам Украины не удается приблизиться к самой границе. Если противник все-таки пытается подойти, они ликвидируют его, уничтожая угрозу. Алаудинов отметил, что за последние полтора месяца было несколько попыток прорыва через границу со стороны ВСУ, в том числе диверсионными группами, но все они были безуспешными. Генерал-майор подтвердил, что обстановка в данном направлении находится под полным контролем российских войск. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела, который был осуществлен украинскими военными 22 сентября, пострадали 15 мирных жителей. Согласно последней информации, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, в то время как остальные 13 были госпитализированы, передает 360.ru.
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