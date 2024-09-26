В уральском полпредстве собрали наказы для сменщика Якушева

Замполпреда в УрФО провел прием с гражданами по поручению администрации Путина

26 сентября 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Личный прием с жителями УрФО Борис Кириллов провел в режиме видеоконференции Фото: Илья Московец © URA.RU Замполпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов, пока не назначен новый полпред, по поручению администрации президента выслушал проблемы уральцев. Решать их будет уже новый руководитель. Прием c гражданами прошел в формате ВКС. «Сегодня мы рассматривали широкий спектр обращений граждан со всего УрФО. Нашим приоритетом остается не только оперативность, но и глубокая проработка всех решений. Все вопросы совместно с органами государственной власти и местного самоуправления будут решены», — приводит слова Кириллова пресс-служба окружных властей. В частности, жители УрФО обратили внимание на ситуацию с лесными пожарами в Челябинской области. Заслуженный лесовод РФ объяснил Кириллову, что для оперативного реагирования на возгорания региону необходимы новые инструменты мониторинга. В итоге дроны для контроля за лесами Южного Урала планируют закупить в рамках федерального проекта. К замполпреда обратился также житель Радужного (ХМАО) — общественник из «Союза отцов». Он попросил посодействовать в создании в городе мемориального комплекса в память о погибших участниках СВО. Итогом встречи стало решение — установить его в 2025 году в сквере «Аллея Славы». Мемориальный комплекс «Верным Сынам Отечества» выполнят из бронзы. Житель свердловского поселка Кедровое поднял вопрос о модернизации системы электроснабжения. Так как населенный пункт часто остается без электричества. Министерство энергетики области вместе с ОАО «Облкоммунэнерго» подготовили программу по решению этой ситуации. Планируется замена линий электропередач, инфраструктуры, схемы подключения потребителей. Якушев покинул должность 24 сентября, он стал первым зампредом Совета Федерации. Также в ближайшее время Якушев станет полновесным секретарем генсовета «Единой России». Будущим полпредом называют спикера парламента ДНР Артема Жогу. Но указ о его назначении пока не обнародован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замполпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов, пока не назначен новый полпред, по поручению администрации президента выслушал проблемы уральцев. Решать их будет уже новый руководитель. Прием c гражданами прошел в формате ВКС. «Сегодня мы рассматривали широкий спектр обращений граждан со всего УрФО. Нашим приоритетом остается не только оперативность, но и глубокая проработка всех решений. Все вопросы совместно с органами государственной власти и местного самоуправления будут решены», — приводит слова Кириллова пресс-служба окружных властей. В частности, жители УрФО обратили внимание на ситуацию с лесными пожарами в Челябинской области. Заслуженный лесовод РФ объяснил Кириллову, что для оперативного реагирования на возгорания региону необходимы новые инструменты мониторинга. В итоге дроны для контроля за лесами Южного Урала планируют закупить в рамках федерального проекта. К замполпреда обратился также житель Радужного (ХМАО) — общественник из «Союза отцов». Он попросил посодействовать в создании в городе мемориального комплекса в память о погибших участниках СВО. Итогом встречи стало решение — установить его в 2025 году в сквере «Аллея Славы». Мемориальный комплекс «Верным Сынам Отечества» выполнят из бронзы. Житель свердловского поселка Кедровое поднял вопрос о модернизации системы электроснабжения. Так как населенный пункт часто остается без электричества. Министерство энергетики области вместе с ОАО «Облкоммунэнерго» подготовили программу по решению этой ситуации. Планируется замена линий электропередач, инфраструктуры, схемы подключения потребителей. Якушев покинул должность 24 сентября, он стал первым зампредом Совета Федерации. Также в ближайшее время Якушев станет полновесным секретарем генсовета «Единой России». Будущим полпредом называют спикера парламента ДНР Артема Жогу. Но указ о его назначении пока не обнародован.