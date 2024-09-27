Губернатор Сальдо: путь на Одессу и Николаев лежит через освобождение Херсона

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Освобождение Херсона откроет путь на Одессу, считает Сальдо
Освобождение Херсона откроет путь на Одессу, считает Сальдо Фото:
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Освобождение Херсона станет ключевым этапом на пути к дальнейшему освобождению Николаева и Одессы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сначала, естественно, мы должны освободить Херсон. Он первый на пути [к Одессе]. <...> В Великую Отечественную войну тоже освобождали Херсон сначала, а потом дальше — Николаев и Одесса. Видимо этот путь сейчас, путь Суворова, мы пройдем снова», — отметил Сальдо. Об этом он заявил во время беседы с РИА Новости.

Ранее Сальдо сообщал, что подконтрольный Украине Херсон стал практически пустынным городом. По его словам, население в городе сократилось почти в семь раз, также на его территории находится много военнослужащих Вооруженных сил Украины и наемников с Запада. Также в городе на улицах отлавливают мужчин и насильно их мобилизуют, передает RT.

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Освобождение Херсона станет ключевым этапом на пути к дальнейшему освобождению Николаева и Одессы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Сначала, естественно, мы должны освободить Херсон. Он первый на пути [к Одессе]. <...> В Великую Отечественную войну тоже освобождали Херсон сначала, а потом дальше — Николаев и Одесса. Видимо этот путь сейчас, путь Суворова, мы пройдем снова», — отметил Сальдо. Об этом он заявил во время беседы с РИА Новости. Ранее Сальдо сообщал, что подконтрольный Украине Херсон стал практически пустынным городом. По его словам, население в городе сократилось почти в семь раз, также на его территории находится много военнослужащих Вооруженных сил Украины и наемников с Запада. Также в городе на улицах отлавливают мужчин и насильно их мобилизуют, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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