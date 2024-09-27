Освобождение Херсона станет ключевым этапом на пути к дальнейшему освобождению Николаева и Одессы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Сначала, естественно, мы должны освободить Херсон. Он первый на пути [к Одессе]. <...> В Великую Отечественную войну тоже освобождали Херсон сначала, а потом дальше — Николаев и Одесса. Видимо этот путь сейчас, путь Суворова, мы пройдем снова», — отметил Сальдо. Об этом он заявил во время беседы с РИА Новости.
Ранее Сальдо сообщал, что подконтрольный Украине Херсон стал практически пустынным городом. По его словам, население в городе сократилось почти в семь раз, также на его территории находится много военнослужащих Вооруженных сил Украины и наемников с Запада. Также в городе на улицах отлавливают мужчин и насильно их мобилизуют, передает RT.
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