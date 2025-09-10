Очевидцы пожаловались на отсутствие спасателей на месте пожара в Подмосковье

Свидетели произошедшего пожара в подмосковном поселке Некрасовский, где горел склад, сообщили о долгом отсутствии спасательных служб. Об этом очевидцы сообщили корреспонденту URA.RU.
«Долго не было пожарных. Огонь успел сильно разгореться за это время», — сказали очевидцы ЧП агентству URA.RU.
В пресс-службе ГУ МЧС России корреспонденту агентства сообщили, что для уточнения этих деталей следует направить официальный запрос на имя начальника подмосковного главка Алексея Павлова. Как только ответ будет получен, URA.RU дополнит материал.
Ранее стало известно, что площадь пожара, по предварительным данным, достигла 15 тысяч квадратных метров. В подмосковном МЧС сообщили, что по их сведениям, площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Расследованием ЧП занялась Дмитровская городская прокуратура. Причины возгорания пока неизвестны. Они будут определены после осмотра места происшествия и проведения экспертизы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию пожара. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.