Предприятия, принадлежащие Bosch, перешли Газпрому

Предприятие ООО "БСХ бытовые приборы", ранее принадлежавшее дочерней компании германской Bosch, перешло под управление "Газпром бытовые системы". Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Соответствующее изменение появилось 21 мая, теперь управляющей организацией предприятия значится АО "Газпром бытовые системы".
В апреле текущего года президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому все доли в уставных капиталах компаний ООО "Аристон термо Русь" и ООО "БСХ бытовые приборы", ранее находившиеся в собственности Ariston Holding N.V. и BSH Hausgerate GmbH соответственно, теперь переходят в управление российской компании "Газпром бытовые системы".
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