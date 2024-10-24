Депутату-поджигателю из Петербурга с сообщниками избрали самую строгую меру пресечения

Суд отправил под стражу депутата-поджигателя Легкодумова вместе с сообщниками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фигуранты просили о более мягкой мере пресечения, но суд отказал им
Фигуранты просили о более мягкой мере пресечения, но суд отказал им Фото:

Депутат муниципального округа «Всеволжское городское поселение» в Ленинградской области Константин Легкодумов вместе с сообщниками отправлен под стражу по ходатайству следствия. Такое решение принял районный суд Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства.

«Суд избрал стражу по 20.12.2024 [1 месяц 29 суток]», — сообщается в релизе пресс-службы в официальном telegram-канале. Отмечается, что фигуранты просили о более мягких мерах пресечения, в том числе один из них просил о возможности выйти под залог.

Легкодумов ранее признал вину в поджоге дома своей коллеги — депутата «Всеволжского городского поселения» Ирины Бритвиной. Как сообщил следователь по особо важным делам Никита Денисов, обвиняемый рассказал о фактических обстоятельствах преступления и раскаялся, передал его слова 78.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат муниципального округа «Всеволжское городское поселение» в Ленинградской области Константин Легкодумов вместе с сообщниками отправлен под стражу по ходатайству следствия. Такое решение принял районный суд Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства. «Суд избрал стражу по 20.12.2024 [1 месяц 29 суток]», — сообщается в релизе пресс-службы в официальном telegram-канале. Отмечается, что фигуранты просили о более мягких мерах пресечения, в том числе один из них просил о возможности выйти под залог. Легкодумов ранее признал вину в поджоге дома своей коллеги — депутата «Всеволжского городского поселения» Ирины Бритвиной. Как сообщил следователь по особо важным делам Никита Денисов, обвиняемый рассказал о фактических обстоятельствах преступления и раскаялся, передал его слова 78.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...