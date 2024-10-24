Депутату-поджигателю из Петербурга с сообщниками избрали самую строгую меру пресечения

Депутат муниципального округа «Всеволжское городское поселение» в Ленинградской области Константин Легкодумов вместе с сообщниками отправлен под стражу по ходатайству следствия. Такое решение принял районный суд Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства.
«Суд избрал стражу по 20.12.2024 [1 месяц 29 суток]», — сообщается в релизе пресс-службы в официальном telegram-канале. Отмечается, что фигуранты просили о более мягких мерах пресечения, в том числе один из них просил о возможности выйти под залог.
Легкодумов ранее признал вину в поджоге дома своей коллеги — депутата «Всеволжского городского поселения» Ирины Бритвиной. Как сообщил следователь по особо важным делам Никита Денисов, обвиняемый рассказал о фактических обстоятельствах преступления и раскаялся, передал его слова 78.ru.
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