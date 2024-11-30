Польша установила на границе с Россией тысячи противотанковых ежей

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Польша установила 3,5 тысячи бетонных ежей на границе с РФ
Польша установила 3,5 тысячи бетонных ежей на границе с РФ Фото:

На первом возведенном участке линий оборонительных укреплений на границе Польши с Калининградской областью в селе Домбрувка установили 3,5 тысячи бетонных ежей. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск.

«Если я хорошо помню, только на этом участке [установили] 3,5 тысячи этих бетонных элементов», — заявил Туск. Трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. Также он сообщил о планах по установке «твердой инфраструктуры» на 300-километровом участке восточной границы страны.

Ранее Туск выразил намерение усилить оборонительные сооружения «Восточный щит», расширив их до границы с Украиной. Он подчеркнул, что основная задача данных мероприятий заключается в защите безопасности польских граждан вдоль всей восточной границы, в том числе на участке, прилегающем к Украине, передает «Ридус».

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На первом возведенном участке линий оборонительных укреплений на границе Польши с Калининградской областью в селе Домбрувка установили 3,5 тысячи бетонных ежей. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск. «Если я хорошо помню, только на этом участке [установили] 3,5 тысячи этих бетонных элементов», — заявил Туск. Трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. Также он сообщил о планах по установке «твердой инфраструктуры» на 300-километровом участке восточной границы страны. Ранее Туск выразил намерение усилить оборонительные сооружения «Восточный щит», расширив их до границы с Украиной. Он подчеркнул, что основная задача данных мероприятий заключается в защите безопасности польских граждан вдоль всей восточной границы, в том числе на участке, прилегающем к Украине, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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