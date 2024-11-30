Польша установила на границе с Россией тысячи противотанковых ежей

На первом возведенном участке линий оборонительных укреплений на границе Польши с Калининградской областью в селе Домбрувка установили 3,5 тысячи бетонных ежей. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск.
«Если я хорошо помню, только на этом участке [установили] 3,5 тысячи этих бетонных элементов», — заявил Туск. Трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. Также он сообщил о планах по установке «твердой инфраструктуры» на 300-километровом участке восточной границы страны.
Ранее Туск выразил намерение усилить оборонительные сооружения «Восточный щит», расширив их до границы с Украиной. Он подчеркнул, что основная задача данных мероприятий заключается в защите безопасности польских граждан вдоль всей восточной границы, в том числе на участке, прилегающем к Украине, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.