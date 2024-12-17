Еще одного бывшего замминистра обороны оставили в СИЗО до весны

Гарнизонный военный суд продлил арест бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову до 22 марта 2025 года. Решение было принято в рамках расследования дела о хищении финансов, выделенных на парк «Патриот».
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Попову меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 марта», — рассказал собеседник РИА Новости. Дело Попова связано с рядом фигурантов, включая директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны Шестерова.
По информации Следственного комитета, в период с 2021 по 2024 годы Попов, занимаясь развитием и эксплуатацией парка «Патриот», наживался за счет данного учреждения, действуя в сговоре с Ахмедовым и Шестеровым. Ущерб от действий обвиняемых оценивается более чем в 40 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что Попов перечислил 17 миллионов рублей из своих личных накоплений своему подчиненному Владимиру Шестерову для работы по благоустройству дачного участка. Адвокат утверждает, что Попов дал Шестерову задание лишь на облагораживание участка, исключая возможности финансовых махинаций.
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