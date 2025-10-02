Путин назвал пять особенностей многополярного мира

Президент России Владимир Путин выделил пять особенностей современного многополярного мира. По его словам, новая система отличается открытостью, демократичностью, динамикой и построена на согласии между участниками.
«Это наиболее открытое творческое пространство. Нет ничего заранее предопределенного. Все зависит от тщательной продуманности действий каждого участника», — заявил Путин на пленарном заседании международного клуба «Валдай». Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он добавил, что перемены в мире происходят быстро и внезапно, а большее число государств получают возможность влиять на мировые и региональные процессы. «Никто не готов играть по правилам, заданным кем-то одним», — отметил глава государства.
Кроме того, Путин выделил еще одну важную черту: решения принимаются только на основе договоренностей, иначе система не будет жизнеспособной. Президент подчеркнул, что такие перемены создают качественно новые условия для международного сотрудничества и требуют постоянного диалога.
