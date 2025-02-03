Москвич забаррикадировался в квартире и грозится выбросить из окна ребенка

Житель Москвы под наркотическим опьянением забаррикадировался в квартире и угрожает выбросить годовалого ребенка своей сожительницы из окна многоэтажного дома. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Москвич забаррикадировался в квартире и грозится выбросить из окна годовалого ребенка своей сожительницы. Мужчина, предварительно, под наркотиками», — пишет Life.ru со ссылкой на каналы.
Сейчас на место происшествия едут оперативные службы. Пока неизвестно, где находится мать младенца, жизни которому угрожает москвич. Очевидцы пытаются уговорить мужчину не выбрасывать ребенка из окна.
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