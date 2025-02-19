Гастроэнтеролог объяснила, чем опасна язва желудка и как ее распознать

Врач Антипова: язва коварна тем, что не сразу дает о себе знать
© Служба новостей «URA.RU»
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Лечение язвы не всегда требует хирургического вмешательства
Лечение язвы не всегда требует хирургического вмешательства Фото:

Язвенная болезнь желудка — одно из самых распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта. По статистике от нее страдают от 5 до 10% населения планеты. Подробнее о том, чем опасна язва желудка, как ее вовремя распознать и предотвратить серьезные осложнения, URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Антипова.

Что такое язва желудка

Язва желудка — это дефект слизистой оболочки, который возникает под действием агрессивных факторов желудочного сока — соляной кислоты и пепсина. Если этот дефект не лечить, он может прогрессировать и привести к серьезным последствиям — кровотечению, прободению стенки желудка (образованию сквозного отверстия при распространении язвы), развитию рака.

«Я назову язву одним из самых плохих заболеваний желудочно-кишечного тракта, если не самым плохим, — говорит врач-гастроэнтеролог Евгения Антипова. — Она ведь, помимо пагубного воздействия, еще и очень коварная, долгое время может особо не проявляться, а потом очень остро дать о себе знать».

Причины возникновения язвы желудка

По словам Евгении Антиповой, основной причиной развития язвенной болезни является бактерия Helicobacter pylori. Она обнаруживается у 80-90% пациентов с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.

«Эта бактерия охотно обитает на слизистой оболочке желудка, при взаимодействии она активно выделяет определенные токсины, которые разрушают и причиняют вред. Они разрушают барьер защитный, который не дает желудочному соку разъесть стенку желудка. И когда этот барьер дал трещину, то сок воздействует на стенки желудка и формируется язвенный дефект», — объясняет гастроэнтеролог.

К факторам риска развития язвы относятся:

  • злоупотребление алкоголем и курение;
  • длительный прием некоторых лекарств (нестероидных противовоспалительных средств, стероидов);
  • стрессы и нервное перенапряжение;
  • наследственная предрасположенность.

Симптомы язвенной болезни

Язва желудка имеет довольно характерную клиническую картину. Самый частый ее признак — боль в верхней части живота (в эпигастрии). Она обычно возникает через 1-1,5 часа после еды, может отдавать в спину или грудную клетку.

Боль при язве желудка имеет периодический характер: она то усиливается, то стихает. Ее интенсивность зависит от фазы заболевания — в период обострения боли более выраженные, а в стадии ремиссии могут полностью исчезать.

Также для язвенной болезни характерны такие симптомы, как:

  • изжога, отрыжка кислым;
  • тошнота, иногда рвота;
  • снижение аппетита и веса;
  • общая слабость, быстрая утомляемость.

Но самое опасное — это бессимптомное течение язвы. По данным статистики, примерно у 20% больных заболевание протекает скрыто и впервые проявляется в виде угрожающих жизни осложнений — желудочного кровотечения или прободения стенки органа.

Диагностика язвы желудка

«Надежнее метода, чем ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) — я не знаю. После осмотра слизистой изнутри можно сразу увидеть язвенный дефект, оценить его серьезность», — объясняет Евгения Антипова.

Также во время ЭГДС берется биопсия — кусочек ткани из области язвы для гистологического исследования. Это нужно, чтобы исключить рак желудка и определить характер язвы.

Дополнительно для выявления Helicobacter pylori используют дыхательный уреазный тест или анализ кала на антиген этой бактерии. Кроме того, пациенту назначают общий и биохимический анализы крови для оценки воспалительного процесса и функции печени, УЗИ органов брюшной полости.

Лечение язвенной болезни

Цель лечения язвы желудка — добиться рубцевания язвенного дефекта и предотвратить его повторное образование. Для этого применяют комплексную терапию, которая включает:

  1. Антихеликобактерные препараты — антибиотики и ингибиторы протонной помпы для уничтожения бактерии Helicobacter pylori.
  2. Антисекреторные средства — препараты, снижающие выработку соляной кислоты (ингибиторы протонной помпы, Н2-блокаторы).
  3. Гастропротекторы — лекарства, повышающие защитные свойства слизистой желудка (препараты висмута, сукралфат).
  4. Обезболивающие средства — антациды и спазмолитики для купирования болевого синдрома.
  5. Диетотерапия — стол № 1 по Певзнеру с исключением острой, кислой, жареной и копченой пищи.

Длительность лечения зависит от тяжести и фазы заболевания. Обычно оно занимает 2-4 недели в период обострения. Но даже после рубцевания язвы пациенты должны продолжать принимать поддерживающую терапию и соблюдать диету еще в течение нескольких месяцев, чтобы снизить риск рецидива.

Профилактика язвенной болезни

Чтобы предотвратить развитие язвы желудка, врачи советуют придерживаться нескольких правил:

  1. Вести здоровый образ жизни — отказаться от курения и алкоголя, правильно питаться, избегать стрессов.
  2. Соблюдать режим приема лекарств — не злоупотреблять обезболивающими и противовоспалительными препаратами, принимать их строго по назначению врача.
  3. Следить за здоровьем зубов — своевременно лечить кариес и другие очаги хронической инфекции, которые снижают местный иммунитет.
  4. Регулярно обследоваться у гастроэнтеролога — проходить ЭГДС и тестирование на Helicobacter pylori хотя бы раз в 2-3 года после 45 лет, а при наличии жалоб — чаще.

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Язвенная болезнь желудка — одно из самых распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта. По статистике от нее страдают от 5 до 10% населения планеты. Подробнее о том, чем опасна язва желудка, как ее вовремя распознать и предотвратить серьезные осложнения, URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Антипова. Что такое язва желудка Язва желудка — это дефект слизистой оболочки, который возникает под действием агрессивных факторов желудочного сока — соляной кислоты и пепсина. Если этот дефект не лечить, он может прогрессировать и привести к серьезным последствиям — кровотечению, прободению стенки желудка (образованию сквозного отверстия при распространении язвы), развитию рака. «Я назову язву одним из самых плохих заболеваний желудочно-кишечного тракта, если не самым плохим, — говорит врач-гастроэнтеролог Евгения Антипова. — Она ведь, помимо пагубного воздействия, еще и очень коварная, долгое время может особо не проявляться, а потом очень остро дать о себе знать». Причины возникновения язвы желудка По словам Евгении Антиповой, основной причиной развития язвенной болезни является бактерия Helicobacter pylori. Она обнаруживается у 80-90% пациентов с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. «Эта бактерия охотно обитает на слизистой оболочке желудка, при взаимодействии она активно выделяет определенные токсины, которые разрушают и причиняют вред. Они разрушают барьер защитный, который не дает желудочному соку разъесть стенку желудка. И когда этот барьер дал трещину, то сок воздействует на стенки желудка и формируется язвенный дефект», — объясняет гастроэнтеролог. К факторам риска развития язвы относятся: Симптомы язвенной болезни Язва желудка имеет довольно характерную клиническую картину. Самый частый ее признак — боль в верхней части живота (в эпигастрии). Она обычно возникает через 1-1,5 часа после еды, может отдавать в спину или грудную клетку. Боль при язве желудка имеет периодический характер: она то усиливается, то стихает. Ее интенсивность зависит от фазы заболевания — в период обострения боли более выраженные, а в стадии ремиссии могут полностью исчезать. Также для язвенной болезни характерны такие симптомы, как: Но самое опасное — это бессимптомное течение язвы. По данным статистики, примерно у 20% больных заболевание протекает скрыто и впервые проявляется в виде угрожающих жизни осложнений — желудочного кровотечения или прободения стенки органа. Диагностика язвы желудка «Надежнее метода, чем ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) — я не знаю. После осмотра слизистой изнутри можно сразу увидеть язвенный дефект, оценить его серьезность», — объясняет Евгения Антипова. Также во время ЭГДС берется биопсия — кусочек ткани из области язвы для гистологического исследования. Это нужно, чтобы исключить рак желудка и определить характер язвы. Дополнительно для выявления Helicobacter pylori используют дыхательный уреазный тест или анализ кала на антиген этой бактерии. Кроме того, пациенту назначают общий и биохимический анализы крови для оценки воспалительного процесса и функции печени, УЗИ органов брюшной полости. Лечение язвенной болезни Цель лечения язвы желудка — добиться рубцевания язвенного дефекта и предотвратить его повторное образование. Для этого применяют комплексную терапию, которая включает: Длительность лечения зависит от тяжести и фазы заболевания. Обычно оно занимает 2-4 недели в период обострения. Но даже после рубцевания язвы пациенты должны продолжать принимать поддерживающую терапию и соблюдать диету еще в течение нескольких месяцев, чтобы снизить риск рецидива. Профилактика язвенной болезни Чтобы предотвратить развитие язвы желудка, врачи советуют придерживаться нескольких правил:
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