Гастроэнтеролог объяснила, чем опасна язва желудка и как ее распознать

Язвенная болезнь желудка — одно из самых распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта. По статистике от нее страдают от 5 до 10% населения планеты. Подробнее о том, чем опасна язва желудка, как ее вовремя распознать и предотвратить серьезные осложнения, URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Антипова.
Что такое язва желудка
Язва желудка — это дефект слизистой оболочки, который возникает под действием агрессивных факторов желудочного сока — соляной кислоты и пепсина. Если этот дефект не лечить, он может прогрессировать и привести к серьезным последствиям — кровотечению, прободению стенки желудка (образованию сквозного отверстия при распространении язвы), развитию рака.
«Я назову язву одним из самых плохих заболеваний желудочно-кишечного тракта, если не самым плохим, — говорит врач-гастроэнтеролог Евгения Антипова. — Она ведь, помимо пагубного воздействия, еще и очень коварная, долгое время может особо не проявляться, а потом очень остро дать о себе знать».
Причины возникновения язвы желудка
По словам Евгении Антиповой, основной причиной развития язвенной болезни является бактерия Helicobacter pylori. Она обнаруживается у 80-90% пациентов с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.
«Эта бактерия охотно обитает на слизистой оболочке желудка, при взаимодействии она активно выделяет определенные токсины, которые разрушают и причиняют вред. Они разрушают барьер защитный, который не дает желудочному соку разъесть стенку желудка. И когда этот барьер дал трещину, то сок воздействует на стенки желудка и формируется язвенный дефект», — объясняет гастроэнтеролог.
К факторам риска развития язвы относятся:
- злоупотребление алкоголем и курение;
- длительный прием некоторых лекарств (нестероидных противовоспалительных средств, стероидов);
- стрессы и нервное перенапряжение;
- наследственная предрасположенность.
Симптомы язвенной болезни
Язва желудка имеет довольно характерную клиническую картину. Самый частый ее признак — боль в верхней части живота (в эпигастрии). Она обычно возникает через 1-1,5 часа после еды, может отдавать в спину или грудную клетку.
Боль при язве желудка имеет периодический характер: она то усиливается, то стихает. Ее интенсивность зависит от фазы заболевания — в период обострения боли более выраженные, а в стадии ремиссии могут полностью исчезать.
Также для язвенной болезни характерны такие симптомы, как:
- изжога, отрыжка кислым;
- тошнота, иногда рвота;
- снижение аппетита и веса;
- общая слабость, быстрая утомляемость.
Но самое опасное — это бессимптомное течение язвы. По данным статистики, примерно у 20% больных заболевание протекает скрыто и впервые проявляется в виде угрожающих жизни осложнений — желудочного кровотечения или прободения стенки органа.
Диагностика язвы желудка
«Надежнее метода, чем ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) — я не знаю. После осмотра слизистой изнутри можно сразу увидеть язвенный дефект, оценить его серьезность», — объясняет Евгения Антипова.
Также во время ЭГДС берется биопсия — кусочек ткани из области язвы для гистологического исследования. Это нужно, чтобы исключить рак желудка и определить характер язвы.
Дополнительно для выявления Helicobacter pylori используют дыхательный уреазный тест или анализ кала на антиген этой бактерии. Кроме того, пациенту назначают общий и биохимический анализы крови для оценки воспалительного процесса и функции печени, УЗИ органов брюшной полости.
Лечение язвенной болезни
Цель лечения язвы желудка — добиться рубцевания язвенного дефекта и предотвратить его повторное образование. Для этого применяют комплексную терапию, которая включает:
- Антихеликобактерные препараты — антибиотики и ингибиторы протонной помпы для уничтожения бактерии Helicobacter pylori.
- Антисекреторные средства — препараты, снижающие выработку соляной кислоты (ингибиторы протонной помпы, Н2-блокаторы).
- Гастропротекторы — лекарства, повышающие защитные свойства слизистой желудка (препараты висмута, сукралфат).
- Обезболивающие средства — антациды и спазмолитики для купирования болевого синдрома.
- Диетотерапия — стол № 1 по Певзнеру с исключением острой, кислой, жареной и копченой пищи.
Длительность лечения зависит от тяжести и фазы заболевания. Обычно оно занимает 2-4 недели в период обострения. Но даже после рубцевания язвы пациенты должны продолжать принимать поддерживающую терапию и соблюдать диету еще в течение нескольких месяцев, чтобы снизить риск рецидива.
Профилактика язвенной болезни
Чтобы предотвратить развитие язвы желудка, врачи советуют придерживаться нескольких правил:
- Вести здоровый образ жизни — отказаться от курения и алкоголя, правильно питаться, избегать стрессов.
- Соблюдать режим приема лекарств — не злоупотреблять обезболивающими и противовоспалительными препаратами, принимать их строго по назначению врача.
- Следить за здоровьем зубов — своевременно лечить кариес и другие очаги хронической инфекции, которые снижают местный иммунитет.
- Регулярно обследоваться у гастроэнтеролога — проходить ЭГДС и тестирование на Helicobacter pylori хотя бы раз в 2-3 года после 45 лет, а при наличии жалоб — чаще.
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