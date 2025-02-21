Вэнс раскрыл, почему Трамп пошел на переговоры с Путиным

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что общение главы США Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным является фундаментом для успешной дипломатии. По его словам, это подход, который всегда воспринимался как демонстрация «государственной мудрости».
«[Существует] критика того, что мы вообще разговариваем с русскими. Ну, президент считает, что для ведения дипломатии нужно на самом деле разговаривать с людьми. Раньше это называлось государственной мудростью», — написал Вэнс в соцсети X.
Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что конфликт на Украине необходимо срочно решить мирным путем, учитывая численное превосходство России и истощенность европейских военных складов. Он отметил, что новые поставки оружия Киеву не изменят ситуацию.
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