21 марта 2025

Стало известно состояние пострадавших из-за взрыва в ростовской многоэтажке

Слюсарь: медики оценили состояние пострадавших из-за взрыва в ростовском доме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Состояние пострадавших медики оценили как средней тяжести
Состояние пострадавших медики оценили как средней тяжести Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Состояние пострадавших в результате взрыва в доме в Ростове-на-Дону, произошедшего из-за атаки БПЛА, оценивается как средней тяжести. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Двое пострадавших... сейчас доставляются в ростовскую городскую больницу скорой медицинской помощи с резаными ранами. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

Отмечается, что помощь медиков понадобилась еще одной жительнице дома, столкнувшейся со стрессом. На место происшествия по указанию врио губернатора выехал глава города Александр Скрябин.

Дрон влетел в многоэтажный дом в Ростове-на-Дону в ночь на 22 марта. Местные жители сообщили, что в результате происшествия на верхних этажах выбило окна.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Состояние пострадавших в результате взрыва в доме в Ростове-на-Дону, произошедшего из-за атаки БПЛА, оценивается как средней тяжести. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. «Двое пострадавших... сейчас доставляются в ростовскую городскую больницу скорой медицинской помощи с резаными ранами. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Отмечается, что помощь медиков понадобилась еще одной жительнице дома, столкнувшейся со стрессом. На место происшествия по указанию врио губернатора выехал глава города Александр Скрябин. Дрон влетел в многоэтажный дом в Ростове-на-Дону в ночь на 22 марта. Местные жители сообщили, что в результате происшествия на верхних этажах выбило окна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...