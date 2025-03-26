Эмиль Кадыров из «Голоса» задержан за махинации с «Пушкинской картой»

В Москве задержан 31-летний Эмиль Кадыров, участвовавший в шоу «Голос», за махинации при использовании государственной программы «Пушкинская карта». Его подозревают в хищении 1,3 млн рублей. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в сообщении Следкома.
Согласно данным следствия, Кадыров не позднее января 2023 года разработал сложный многоступенчатый план хищения финансовых средств, выделяемых на программу «Пушкинская карта». Для реализации плана он привлек заместителя худрука киноконцертного зала «Эльдар» Елену Гурко. Она была осведомлена о деталях мошеннического сговора.
По предварительной информации, Кадыров и Гурко в киноконцертном зале «Эльдар» устраивали фиктивные концерты с участием первого. Билеты на мероприятия продавались через систему «Пушкинской карты», финансируемую из госбюджета. Однако заявленные выступления так и не состоялись, и зал получил денежные переводы от 321-го фиктивного посетителя, пишет telegram-канал Mash. Позднее злоумышленники предоставили фальсифицированные отчеты о проведении мероприятий. Общий ущерб от данных действий оценивается примерно в 1,3 миллиона рублей. В СК РФ сообщили, что также интерес правоохранителей вызвал тот факт, что Эмиль Кадыров проявлял интерес к посетителям исключительно с «Пушкинскими картами». В результате Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере.
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