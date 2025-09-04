04 сентября 2025

Ограничения на полеты ввели в Волгограде и Тамбове

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росавиация закрыла небо над двумя городами России
Росавиация закрыла небо над двумя городами России Фото:

В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Об этом сообщает Росавиация. 

«В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Росавиации в telegram-канале. 

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в аэропорту Тамбова, о чем сообщала Росавиация в своем официальном Telegram-канале. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов в условиях повышенных рисков, связанных с функционированием гражданской авиации в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Об этом сообщает Росавиация.  «В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Росавиации в telegram-канале.  Ранее аналогичные ограничения уже вводились в аэропорту Тамбова, о чем сообщала Росавиация в своем официальном Telegram-канале. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов в условиях повышенных рисков, связанных с функционированием гражданской авиации в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...