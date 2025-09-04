Ограничения на полеты ввели в Волгограде и Тамбове

В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Об этом сообщает Росавиация.
«В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Росавиации в telegram-канале.
Ранее аналогичные ограничения уже вводились в аэропорту Тамбова, о чем сообщала Росавиация в своем официальном Telegram-канале. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов в условиях повышенных рисков, связанных с функционированием гражданской авиации в регионе.
