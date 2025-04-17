В Петербурге найден мертвым младенец, которого мать оставила с няней

В Приморском районе Петербурга в одной из квартир найдено тело девятимесячного ребенка. Мать девочки утром уехала по делам, оставив дочь под присмотром няни. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«37-летняя петербурженка утром уехала по делам из квартиры на улице Савушкина. Свою девятимесячную дочь она оставила под присмотром 35-летней няни (своей подруги), которая проживает в той же квартире», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Однако когда мать вернулась домой вечером, няни в квартире не оказалось. Девочка находилась в кроватке без признаков жизни.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. При внешнем осмотре тела ребенка не было обнаружено признаков насильственной смерти. Труп девочки направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу.
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