17 апреля 2025
16 апреля 2025

В Петербурге найден мертвым младенец, которого мать оставила с няней

© Служба новостей «URA.RU»
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Когда мать вернулась домой вечером, няни в квартире не оказалось
Когда мать вернулась домой вечером, няни в квартире не оказалось Фото:

В Приморском районе Петербурга в одной из квартир найдено тело девятимесячного ребенка. Мать девочки утром уехала по делам, оставив дочь под присмотром няни. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«37-летняя петербурженка утром уехала по делам из квартиры на улице Савушкина. Свою девятимесячную дочь она оставила под присмотром 35-летней няни (своей подруги), которая проживает в той же квартире», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Однако когда мать вернулась домой вечером, няни в квартире не оказалось. Девочка находилась в кроватке без признаков жизни.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. При внешнем осмотре тела ребенка не было обнаружено признаков насильственной смерти. Труп девочки направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу.

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В Приморском районе Петербурга в одной из квартир найдено тело девятимесячного ребенка. Мать девочки утром уехала по делам, оставив дочь под присмотром няни. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «37-летняя петербурженка утром уехала по делам из квартиры на улице Савушкина. Свою девятимесячную дочь она оставила под присмотром 35-летней няни (своей подруги), которая проживает в той же квартире», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Однако когда мать вернулась домой вечером, няни в квартире не оказалось. Девочка находилась в кроватке без признаков жизни. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. При внешнем осмотре тела ребенка не было обнаружено признаков насильственной смерти. Труп девочки направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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