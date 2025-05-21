Скончалась актриса из «Служебного романа» и режиссер «Ералаша» Надежда Репина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За свою карьеру Надежда Репина снялась более чем в 30 фильмах
За свою карьеру Надежда Репина снялась более чем в 30 фильмах Фото:

В Москве на 79-м году жизни скончалась актриса театра и кино Надежда Репина. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

«На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги <...> Надежды Алексеевны Репиной», — говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА Новости. Репина была членом Союза кинематографистов, режиссером игрового кино, сценаристом и лауреатом премии правительства РФ в области культуры.

С 1971 по 1993 год Надежда Репина работала в Театре-студии киноактера при киностудии «Мосфильм». За свою карьеру она снялась более чем в 30 фильмах, среди которых — «У озера», «Любить человека», «Странные люди» Василия Шукшина, «Развлечение для старичков», «Предварительное расследование» и знаменитый «Служебный роман» Эльдара Рязанова.

Помимо актерской деятельности, Надежда Репина проявила себя как режиссер-постановщик. Среди ее работ — игровые фильмы «Коррида» (1985), «Собака» (1987), «Мне не забыть, не простить» (1989), «Грань» (1990), «Убийство за квартиру», а также фотофильм «Карманная женщина». С 1993 по 2013 год она занимала должность режиссера-постановщика популярного киножурнала «Ералаш».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве на 79-м году жизни скончалась актриса театра и кино Надежда Репина. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. «На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги <...> Надежды Алексеевны Репиной», — говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА Новости. Репина была членом Союза кинематографистов, режиссером игрового кино, сценаристом и лауреатом премии правительства РФ в области культуры. С 1971 по 1993 год Надежда Репина работала в Театре-студии киноактера при киностудии «Мосфильм». За свою карьеру она снялась более чем в 30 фильмах, среди которых — «У озера», «Любить человека», «Странные люди» Василия Шукшина, «Развлечение для старичков», «Предварительное расследование» и знаменитый «Служебный роман» Эльдара Рязанова. Помимо актерской деятельности, Надежда Репина проявила себя как режиссер-постановщик. Среди ее работ — игровые фильмы «Коррида» (1985), «Собака» (1987), «Мне не забыть, не простить» (1989), «Грань» (1990), «Убийство за квартиру», а также фотофильм «Карманная женщина». С 1993 по 2013 год она занимала должность режиссера-постановщика популярного киножурнала «Ералаш».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...