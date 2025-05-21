Скончалась актриса из «Служебного романа» и режиссер «Ералаша» Надежда Репина

В Москве на 79-м году жизни скончалась актриса театра и кино Надежда Репина. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
«На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги <...> Надежды Алексеевны Репиной», — говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА Новости. Репина была членом Союза кинематографистов, режиссером игрового кино, сценаристом и лауреатом премии правительства РФ в области культуры.
С 1971 по 1993 год Надежда Репина работала в Театре-студии киноактера при киностудии «Мосфильм». За свою карьеру она снялась более чем в 30 фильмах, среди которых — «У озера», «Любить человека», «Странные люди» Василия Шукшина, «Развлечение для старичков», «Предварительное расследование» и знаменитый «Служебный роман» Эльдара Рязанова.
Помимо актерской деятельности, Надежда Репина проявила себя как режиссер-постановщик. Среди ее работ — игровые фильмы «Коррида» (1985), «Собака» (1987), «Мне не забыть, не простить» (1989), «Грань» (1990), «Убийство за квартиру», а также фотофильм «Карманная женщина». С 1993 по 2013 год она занимала должность режиссера-постановщика популярного киножурнала «Ералаш».
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