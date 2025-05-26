Путин вспомнил КГБшное прошлое на встрече с бизнесменами. Видео

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Владимир Путин выступил против введения уголовной ответственности для ряда предпринимателей
Владимир Путин выступил против введения уголовной ответственности для ряда предпринимателей Фото:

Президент России Владимир Путин высказался против введения уголовной ответственности для предпринимателей, которые выдают импортную продукцию за отечественную. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса. Комментируя инициативу первого вице-премьера Дениса Мантурова Путин также шутливо напомнил, что это он ранее работал в КГБ и если кому и предлагать уголовную ответственность, то только ему.

«Кто в КГБ работал — я или он (Мантуров — прим. URA.RU)? Я считаю, что достаточно финансовых санкций», — сказал Путин в беседе с бизнесменами. Трансляцию мероприятия приводит телеканал «Россия 24». 

Президент, наоборот, в ходе встречи положительно высказывался о предпринимателях в России. Он особо отметил вклад бизнеса в возрождение таких отраслей, как сельское хозяйство и строительство, а также развитие современных сервисов и других секторов отечественной индустрии. По словам Путина, именно благодаря усилиям предпринимательского сообщества в XXI веке удалось достичь существенных успехов в экономическом развитии страны.

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Президент России Владимир Путин высказался против введения уголовной ответственности для предпринимателей, которые выдают импортную продукцию за отечественную. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса. Комментируя инициативу первого вице-премьера Дениса Мантурова Путин также шутливо напомнил, что это он ранее работал в КГБ и если кому и предлагать уголовную ответственность, то только ему. «Кто в КГБ работал — я или он (Мантуров — прим. URA.RU)? Я считаю, что достаточно финансовых санкций», — сказал Путин в беседе с бизнесменами. Трансляцию мероприятия приводит телеканал «Россия 24».  Президент, наоборот, в ходе встречи положительно высказывался о предпринимателях в России. Он особо отметил вклад бизнеса в возрождение таких отраслей, как сельское хозяйство и строительство, а также развитие современных сервисов и других секторов отечественной индустрии. По словам Путина, именно благодаря усилиям предпринимательского сообщества в XXI веке удалось достичь существенных успехов в экономическом развитии страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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