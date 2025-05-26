Президент России Владимир Путин высказался против введения уголовной ответственности для предпринимателей, которые выдают импортную продукцию за отечественную. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса. Комментируя инициативу первого вице-премьера Дениса Мантурова Путин также шутливо напомнил, что это он ранее работал в КГБ и если кому и предлагать уголовную ответственность, то только ему.
«Кто в КГБ работал — я или он (Мантуров — прим. URA.RU)? Я считаю, что достаточно финансовых санкций», — сказал Путин в беседе с бизнесменами. Трансляцию мероприятия приводит телеканал «Россия 24».
Президент, наоборот, в ходе встречи положительно высказывался о предпринимателях в России. Он особо отметил вклад бизнеса в возрождение таких отраслей, как сельское хозяйство и строительство, а также развитие современных сервисов и других секторов отечественной индустрии. По словам Путина, именно благодаря усилиям предпринимательского сообщества в XXI веке удалось достичь существенных успехов в экономическом развитии страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.