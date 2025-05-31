Какие праздники отмечают 1 июня 2025: что нельзя делать в этот день

Это воскресенье насыщено событиями как международного, так и народного значения. 1 июня 2025 отмечаются важные и серьезные даты, связанные с правами детей, поддержки жертв абьюзивных отношений, с экологией и аграрной промышленностью. В этот день родились Мэрилин Монро и Надежда Кадышева. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 1 июня 2025
Международный день детей
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня с 1950 года. Его учредили в 1949 году на конгрессе Международной демократической федерации женщин в Париже как напоминание о праве каждого ребенка на счастливое и безопасное детство.
Почему выбрана именно эта дата — доподлинно неизвестно. По одной из версий, она совпала с праздником для китайских сирот в Сан-Франциско и международной конференцией по делам детей в Женеве в 1925 году.
В СССР этот день сопровождался показами детских фильмов, конкурсами и началом летних каникул. Сейчас по всему миру проходят мероприятия, посвященные детям.
Но этот праздник — не только про веселье. Он напоминает о миллионах детей, страдающих от нищеты, насилия, войн, болезней и нехватки образования. День защиты детей — призыв беречь детство и создавать для каждого ребенка условия для роста, счастья и будущего.
Всемирный день родителей
Всемирный день родителей отмечается 1 июня с 2013 года по инициативе ООН. Он призван подчеркнуть значимость роли родителей в жизни ребенка и общества.
Семья обеспечивает детям любовь, заботу и безопасность. Поддержка родителей стала частью социальной политики во многих странах как способ снизить бедность и неравенство.
Тема 2025 года — «Воспитание родителей» акцентирует внимание на том, что родительство требует обучения и поддержки. ЮНИСЕФ запускает Месяц воспитания, чтобы делиться историями, советами и усиливать помощь семьям.
Цель праздника — напомнить о ценности семьи и важности ответственного воспитания. Родители — первые наставники ребенка, от них зависит здоровье и будущее детей. ООН призывает все страны отмечать этот день вместе с обществом, вовлекая молодежь.
Вceмиpный дeнь ocвeдoмленнocти o нapциccичecкoм нacилии
Эта дата напоминает о серьезной, но часто незаметной форме эмоционального и психологического насилия со стороны людей с нарциссическими чертами. Цель дня — повысить осведомленность, помочь жертвам распознать признаки токсичных отношений и получить поддержку для восстановления.
Нарциссическое насилие — это эмоциональное давление, унижение, контроль и манипуляции, которые совершаются человеком с выраженным эгоцентризмом и потребностью в власти. Жертвы часто не осознают, что находятся в деструктивной связи, поскольку насилие носит скрытый характер — это не всегда физическое воздействие, а тонкое, постоянное подрывное влияние на психику.
В таких отношениях партнер разрушает самооценку другого, заставляя его сомневаться в себе. Человек может стать зависимым и бояться выйти из этих отношений.
Всемирный день молока
День молока отмечается ежегодно с 2001 года по инициативе ООН). Цель праздника — популяризация молока и продуктов на его основе, а также информирование о роли молочной промышленности.
Молоко содержит важные вещества: кальций, магний, селен, витамины B2, B5 и B12. Оно необходимо детям для роста, крепких костей, здоровья зубов и пищеварения. Один стакан молока покрывает значительную часть дневной нормы белка и микроэлементов.
Молочные продукты — основа многих блюд: каш, йогуртов, творожных запеканок, блинов и коктейлей. Молоко использовалось и в косметике (например, молочные ванны Клеопатры), и медицине — при лечении легочных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Дата выбрана не случайно — в ряде стран уже существовали национальные праздники, посвященные молоку, и многие из них приходились на начало июня. Так 1 июня стал официальным днем на международном уровне. К 2008 году праздник широко отмечался уже в более чем 40 странах, и каждый год число участников продолжает расти.
День подтверждения новогоднего обещания
Этот необычный праздник служит напоминанием: прошло полгода с начала года, и пора взглянуть, насколько успешно воплощаются данные себе обещания. Ведь принять решение в новогоднюю ночь — это только первый шаг. Настоящая трудность — оставаться верным выбранному пути, преодолевать лень, сомнения и прокрастинацию.
В этот день рекомендуется
- пересмотреть список своих целей и намерений, поставленных в январе;
- оценить прогресс — что уже удалось сделать, а где возникли трудности;
- внести коррективы, если обстоятельства изменились или цели утратили актуальность;
- вдохновиться на продолжение пути — напомнить себе, зачем все начиналось.
Психологи считают, что середина года — отличное время для обновления мотивации. Возвращаясь к своим новогодним планам, человек получает возможность заново настроиться на результат и подойти к их реализации более осознанно.
Российские праздники 1 июня 2025
Всероссийский день очистки водоемов
Всероссийский день очистки водоемов проходит в первое воскресенье июня и связан с Международным днем очистки водоемов, который с 1995 года инициировала Профессиональная ассоциация дайверов (PADI). Первый субботник, который прошел в США, объединил людей для уборки берегов и дна рек, озер и морей.
Цель праздника — привлечь внимание к проблеме загрязнения воды и вдохновить на совместные действия по ее защите и сохранению. Вода — основа жизни и богатства нашей планеты.
Но из-за человеческой деятельности химический состав водоемов ухудшается, а берега и дно загрязняются мусором: пластиком, металлом и даже опасными предметами. Это наносит вред экосистемам и здоровью людей.
Всероссийский день мелиоратора
День мелиоратора отмечается в России в первое воскресенье июня. Праздник учрежден в СССР в 1976 году, в современной России официально закреплен с 2000 года.
Мелиорация (от лат. melioratio — «улучшение») — это меры по оздоровлению и освоению земель: орошение, осушение, улучшение почвенных условий. Мелиораторы способствуют росту урожайности, развитию сельского хозяйства и рациональному использованию земель.
История мелиорации насчитывает тысячелетия — ее применяли еще в Древнем Египте и Индии. Сегодня специалисты этой сферы особенно важны для России, где много труднодоступных и неудобных земель.
Православный праздник 1 июня 2025
День благоверного Великого князя Димитрия Донского
Великий князь Дмитрий Донской родился в 1350 году и с детства находился под духовным наставничеством митрополита Алексия Московского. Дмитрий сыграл важную роль в объединении русских княжеств и начале освобождения от Орды.
Перед битвой с Мамаем князь получил благословение от Сергия Радонежского, а также помощь монахов Александра Пересвета и Андрея Осляби. Победа в Куликовской битве 1380 года, совпавшая с праздником Рождества Богородицы, стала символом будущей независимости Руси. Именно после нее князь получил прозвище Донской.
В память о павших он основал Успенский монастырь и храм Рождества Богородицы. Его супругой была святая Евдокия, в иночестве — Евфросиния Московская. Дмитрий умер в 1389 году в возрасте 39 лет, приняв монашеский постриг, и был погребен в Архангельском соборе Кремля.
В 1988 году Русская православная церковь причислила его к лику святых как защитника земли Русской и образец веры. Святого князя Дмитрия Донского почитают верующие за его праведную жизнь, христианское благочестие и мужество в защите Руси. Он первым выступил против ордынского ига, победив в Куликовской битве, что считалось подвигом веры.
Народный праздник 1 июня 2025
Иванов день (Иван Долгий)
Иоанн Долгий — народное название дня памяти апостола Иоанна Богослова по православному календарю. Его называли «долгим» из-за того, что работы начинались с рассвета и продолжались до темноты.
На Руси этот день также называли Оберегом Нивы — считалось, что именно тогда нужно защищать поля заговорами от бед: непогоды, вредителей и сглаза. Утром крестьяне отправлялись в поле, чтобы уберечь посевы от засушливых ветров. Считалось, что дождь в этот день особенно важен для будущего урожая.
Этот праздник не обходился и без народных примет. Например, стоило ждать сильного ветра, если 1 июня вороны садились, повернувшись клювами в одну сторону, а если грустить в этот день — лето зальет дождями.
Если день обещали ясный, то на хороший урожай грибов не надеялись. И наоборот: чем сильнее дождь в этот день — тем больше грибов можно было собрать.
Что можно и нельзя делать 1 июня
Что считалось благоприятным
На Ивана Долгого с утра было принято рано вставать и активно трудиться — считалось, что это принесет удачу на все лето. В этот день сажали огурцы и другие овощи — верили, что они дадут особенно щедрый урожай.
Хозяйки сеяли пшеницу и пекли пироги и караваи из пшеничной муки, угощали ими не только семью, но и соседей, путников, а также задабривали домового, оставляя ему кусочек с молоком. Не рекомендовалось возращаться домой с хлебом, поэтому остатки выпечки отдавали птицам — чтобы привлечь достаток. Девушки плели венки из полевых цветов и, загадав желание, бросали их к домам понравившихся юношей.
Чего нельзя было делать
Существовало и множество строгих запретов. Нельзя было жаловаться, грустить или думать о плохом — иначе все лето пройдет в унынии. Не рекомендовалось спать допоздна или бездельничать — это сулило неудачи.
Считалось опасным стирать, купаться и вообще использовать воду — якобы она в этот день «живая» и может навредить. Запрещалось ломать деревья, топтать траву и рвать цветы — это могло навлечь беду на урожай и близких.
Даже старая или грязная одежда считалась притягивающей несчастья. Под дождем тоже не прятались — это считали добрым знаком и первым благословением лета.
Знаменитости, родившиеся 1 июня
- Мэрилин Монро (1926–1962) — американская киноактриса, певица, модель и секс-символ 1950-х годов. Одна из самых значимых фигур американского кинематографа и мировой культуры.
- Надежда Кадышева (род. 1959) — советская и российская, солистка эстрадного ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).
- Морган Фримен (род. 1937) — американский актер кино и озвучивания, режиссер. Среди известных актерских работ Фримена такие фильмы, как «Побег из Шоушенко», «Семь», «Малый на миллион», «Пока не сыграл в ящик» и другие.
- Хайди Клум (род. 1973) — немецкая супермодель, актриса и телеведущая. Одна из самых известных моделей в мире.
- Алан Уайлдер (род. 1959) — британский композитор, музыкант, саунд-продюсер. Наиболее известен как клавишник группы Depeche Mode с 1982 по 1995 года.
- Кира Пластинина (род. 1992) — российский модельер и дизайнер.
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