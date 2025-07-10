Три территории Калужской области подверглись атакам украинских БПЛА

Губернатор Шапша: средства ПВО уничтожили 3 дрона ВСУ в Калужской области
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Три дрона атаковали три территории Калужской области
Три дрона атаковали три территории Калужской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Калужской области на территориях Ульяновского, Бабынинского и Износковского районов были сбиты три дрона ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

«На территории региона силами ПВО уничтожены три БПЛА. Они уничтожены на территориях Ульяновского, Бабынинского и Износковского районов», — написал Шапша в своем telegram-канале.

Он добавил, что на месте сейчас работают оперативные группы. По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 25 украинских БПЛА за полтора часа. На территории Брянской области было зафиксировано 14 беспилотных летательных аппаратов, в Белгородской области — 8 БПЛА, а в Московском регионе — три беспилотника.

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В Калужской области на территориях Ульяновского, Бабынинского и Износковского районов были сбиты три дрона ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша. «На территории региона силами ПВО уничтожены три БПЛА. Они уничтожены на территориях Ульяновского, Бабынинского и Износковского районов», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте сейчас работают оперативные группы. По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 25 украинских БПЛА за полтора часа. На территории Брянской области было зафиксировано 14 беспилотных летательных аппаратов, в Белгородской области — 8 БПЛА, а в Московском регионе — три беспилотника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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