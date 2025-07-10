Три территории Калужской области подверглись атакам украинских БПЛА

В Калужской области на территориях Ульяновского, Бабынинского и Износковского районов были сбиты три дрона ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
«На территории региона силами ПВО уничтожены три БПЛА. Они уничтожены на территориях Ульяновского, Бабынинского и Износковского районов», — написал Шапша в своем telegram-канале.
Он добавил, что на месте сейчас работают оперативные группы. По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 25 украинских БПЛА за полтора часа. На территории Брянской области было зафиксировано 14 беспилотных летательных аппаратов, в Белгородской области — 8 БПЛА, а в Московском регионе — три беспилотника.
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