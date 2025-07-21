Экс-премьер России предложил разрешить продавать пиво на стадионах

Бывший премьер-министр России, а ныне председатель консультативного совета московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин предложил разрешить продажу пива на стадионах во время матчей чемпионата страны. Он заявил, что подобная практика давно применяется в других странах.
«Ну, не знаю, почему они [Минздрав] против. Во всем мире оно продается. Когда было первенство мира по футболу у нас — продавалось пиво. Ни пьяных дебошей, ничего особенного не было. Ну, давайте я упрощу. Напился пива с водочкой и пошел на стадион. Сильно хуже. Запретный плод всегда сладок», — пояснил свою позицию Степашин. Его слова передает ТАСС.
Ранее с похожей инициативой выступал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. По его словам, разрешение на торговлю пивом на стадионах могло бы стать дополнительным источником финансирования для содержания и развития спортивных объектов.
Вопрос о снятии запрета также поддерживают Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ) и Минспорт. Разрешение продажи пива на стадионах поддержало также Министерство финансов и МВД. При этом противниками послабления традиционно выступают Минздрав и федеральный проект «Трезвая Россия».
В настоящее время запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Однако во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России летом 2018 года, запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах был временно снят.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.