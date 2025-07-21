Синхронистки обиделись на первый за 24 года проигрыш РФ на чемпионате мира

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Участницам из Китая должны были обнулить баллы за неправильно выполненный элемент, заявила Дорошенко
Участницам из Китая должны были обнулить баллы за неправильно выполненный элемент, заявила Дорошенко Фото:

Судейство на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре было несправедливым. Об этом заявила синхронистка Майя Дорошенко, после того, как в дуэте с Татьяной Гайдай, заняла третье место.

«Наше отношение к бронзе? Для начала довольны, в полуфинале нам уже дали понять. Но если честно, то я не могу [не отметить]: мне кажется, что поступили немного несправедливо», — заявила Дорошенко. По ее словам, участницам из Китая должны были обнулить один из элементов, так как он был сделан неверно. В пример она привела Татьяну Гайдай, которой, во время сольного выступления, обнулили баллы за элемент.

Ранее сообщалось о том, что Татьяна Гайдай заняла последнее, место в сольном выступлении. Это произошло из-за усложнения программы перед выступлением. Об этом сообщает Sports24.

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Судейство на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре было несправедливым. Об этом заявила синхронистка Майя Дорошенко, после того, как в дуэте с Татьяной Гайдай, заняла третье место. «Наше отношение к бронзе? Для начала довольны, в полуфинале нам уже дали понять. Но если честно, то я не могу [не отметить]: мне кажется, что поступили немного несправедливо», — заявила Дорошенко. По ее словам, участницам из Китая должны были обнулить один из элементов, так как он был сделан неверно. В пример она привела Татьяну Гайдай, которой, во время сольного выступления, обнулили баллы за элемент. Ранее сообщалось о том, что Татьяна Гайдай заняла последнее, место в сольном выступлении. Это произошло из-за усложнения программы перед выступлением. Об этом сообщает Sports24.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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