Крупнейший в истории Кипра пожар потушен

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Пожар охватывал 125 квадратных километров, сообщили в СМИ
Пожар охватывал 125 квадратных километров, сообщили в СМИ Фото:

Природный пожар, который считается крупнейшим в истории Кипра, потушили. Об этом сообщает официальный представитель национальной пожарно-спасательной службы Андреас Кеттис.

«По его словам, пожар, вспыхнувший днем 23 июля в деревне Малья и под воздействием сильного ветра быстро распространившийся на многие соседние территории, „теперь потушен“», — указано в материале ТАСС. Огонь распространился на южные предгорья горного массива Троодос, а также на районы, находящиеся к северу и северо-западу от города Лимасол. Сообщается, что площадь пожара составляла 125 квадратных километров. Уничтожено 114 зданий в 17 пунктах.

По информации, пострадали несколько исторических памятников, такие как водяная мельница в Капсалии, среднивековый мост в Элиомилосе и развалины сооружений раннехристианского периода в Хилиантрисе и несколько других. Состояние этих памятников будет оценено в близжайшее время.

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Природный пожар, который считается крупнейшим в истории Кипра, потушили. Об этом сообщает официальный представитель национальной пожарно-спасательной службы Андреас Кеттис. «По его словам, пожар, вспыхнувший днем 23 июля в деревне Малья и под воздействием сильного ветра быстро распространившийся на многие соседние территории, „теперь потушен“», — указано в материале ТАСС. Огонь распространился на южные предгорья горного массива Троодос, а также на районы, находящиеся к северу и северо-западу от города Лимасол. Сообщается, что площадь пожара составляла 125 квадратных километров. Уничтожено 114 зданий в 17 пунктах. По информации, пострадали несколько исторических памятников, такие как водяная мельница в Капсалии, среднивековый мост в Элиомилосе и развалины сооружений раннехристианского периода в Хилиантрисе и несколько других. Состояние этих памятников будет оценено в близжайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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