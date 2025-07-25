Крупнейший в истории Кипра пожар потушен

Природный пожар, который считается крупнейшим в истории Кипра, потушили. Об этом сообщает официальный представитель национальной пожарно-спасательной службы Андреас Кеттис.
«По его словам, пожар, вспыхнувший днем 23 июля в деревне Малья и под воздействием сильного ветра быстро распространившийся на многие соседние территории, „теперь потушен“», — указано в материале ТАСС. Огонь распространился на южные предгорья горного массива Троодос, а также на районы, находящиеся к северу и северо-западу от города Лимасол. Сообщается, что площадь пожара составляла 125 квадратных километров. Уничтожено 114 зданий в 17 пунктах.
По информации, пострадали несколько исторических памятников, такие как водяная мельница в Капсалии, среднивековый мост в Элиомилосе и развалины сооружений раннехристианского периода в Хилиантрисе и несколько других. Состояние этих памятников будет оценено в близжайшее время.
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