Глава индийской нефтекомпании уволился после введения санкций против России

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Экс-директор компании находился на посту с апреля 2024 года, сообщили СМИ
Экс-директор компании находился на посту с апреля 2024 года, сообщили СМИ Фото:

Глава индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, акционером которой является «Роснефть», Алессандро де Доридес подал в отставку после введения новых санкций со стороны ЕС против России. Об этом пишет Reuters.

«Генеральный директор подал в отставку из-за  санкций Европейского союза, которые были направлены против компании», — указано в материале. По информации, Nayara Energy уже назначила нового исполнительного директора Сергей Денисова, находящегося в компании с 2017 года. Доридес работал в компании с апреля 2024 года. Решение о его замене было принято 23 июля.

Ранее, 18 июля, Евросоюз ввел новый пакет санкций против РФ. Он стал 18-ым по счету. Санкции коснулись и Nayara Energy. Компания назвала решение ЕС о введении санкций несправедливым.

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Глава индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, акционером которой является «Роснефть», Алессандро де Доридес подал в отставку после введения новых санкций со стороны ЕС против России. Об этом пишет Reuters. «Г енеральный директор подал в отставку из-за  санкций Европейского союза , которые были направлены против компании», — указано в материале. По информации, Nayara Energy  уже назначила нового исполнительного директора  Сергей Денисова, находящегося в компании с 2017 года. Доридес работал в компании с апреля 2024 года. Решение о его замене было принято 23 июля. Ранее, 18 июля, Евросоюз ввел новый пакет санкций против РФ. Он стал 18-ым по счету. Санкции коснулись и  Nayara Energy. Компания назвала решение ЕС о введении санкций несправедливым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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