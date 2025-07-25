Диетолог объяснила, почему нельзя есть йогурты и фрукты в ожидании авиарейса

Во время ожидания рейса в аэропорту можно перекусить сэндвичем из цельнозернового хлеба с индейкой, ветчиной или говядиной. Об этом сообщила диетолог Анна Коробкина.
«Лучше всего взять с собой полноценный прием пищи в миниатюре — сложные углеводы + белок + клетчатка. Идеальным вариантом будет сэндвич из цельнозернового хлеба с ломтиками индейки, ветчины или отварной говядины, листьями салата и сыром. Сэндвич лучше упаковать в вакуумный пакет или пищевую пленку», — заявила Коробкина в беседе с «Ридусом».
При этом она не рекомендует выбирать для перекуса переспелые бананы, мандарины, яблоки или порционное фруктовое пюре. От черешни, абрикосов, нектаринов и персиков также лучше отказаться из-за высокого содержания FODMAPs — углеводов, способных вызвать вздутие и дискомфорт у людей с чувствительным ЖКТ. По словам диетолога, избыток клетчатки и сорбитола в некоторых фруктах может спровоцировать неприятные ощущения, особенно если есть склонность к диарее или синдрому раздраженного кишечника.
В качестве альтернативы Коробкина советует взять орехи, семена или проверенные злаковые и протеиновые батончики без искусственных сахарозаменителей. Она предупреждает, что сильно соленые продукты, газированные напитки и соки могут усилить жажду и вызвать отеки либо вздутие. Для детей лучше выбирать готовое пюре в баночках или половинку яблока. Специалист рекомендует отказаться от быстро портящихся продуктов, фруктовых снеков и чипсов — они могут вызвать спазмы и метеоризм.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что покупка арбуза и дыни вне сезона может быть опасна для людей с сердечно-сосудистыми и дыхательными заболеваниями, а также для пожилых, детей и беременных. Она отметила, что до начала августа бахчевые обычно выращивают с использованием азотных удобрений, богатых нитратами, что может привести к риску для здоровья. Соломатина также рекомендовала мыть плоды перед употреблением, избегать покупки поврежденных фруктов и соблюдать умеренность в потреблении, чтобы избежать проблем с пищеварением из-за высокого содержания сахаров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.