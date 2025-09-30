Захарова усомнилась, что на Украине стало больше русскоговорящих людей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в увеличении русскоговорящих людей на Украине. Сомнения вызвал неназванный способ подсчета населения. Своим мнением она поделилась в социальных сетях.
«Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих?» — написала Захарова в своем telegram-канале.
Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признала, что в стране увеличивается число граждан, говорящих на русском языке на повседневной основе. Также Ивановская призывала прививать детям украинский язык с роддома. Об этом сообщало RT.
