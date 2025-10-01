«Терпи, моя красавица»: иностранцы скупают одежду с цитатами Путина

Коллекция одежды с цитатами президента России Владимира Путина была дополнена новыми изделиями, среди которых появились и модели, посвященные недавнему саммиту на Аляске. Наибольший интерес у зарубежных гостей вызывает продукция с фразой: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица!».
«Мерч <...> пользуется спросом как у граждан РФ, так и у иностранцев, которые чаще всего покупают одежду с фразой „Нравится, не нравится — терпи, моя красавица!“» — передает ТАСС. Также наибольшей популярностью среди покупателей пользуется одежда с надписью: «Вот мы с вами — команда, и вся страна сегодня у нас одна команда». Мерч продается в универмаге Национального центра «Россия».
Ранее сообщалось, что в ассортименте сувенирной продукции с автографами президента РФ Владимира Путина появились новые изделия с актуальными цитатами главы государства, включая высказывание об «Орешнике». Покупателям предлагаются футболки и бейсболки с надписями: «Баллистическая ракета „Орешник“ является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее».
