«Терпи, моя красавица»: иностранцы скупают одежду с цитатами Путина

Коллекция одежды с цитатами Путина пополнилась новыми моделями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У производителя футболок с цитатами Путина появились новинки
У производителя футболок с цитатами Путина появились новинки Фото:

Коллекция одежды с цитатами президента России Владимира Путина была дополнена новыми изделиями, среди которых появились и модели, посвященные недавнему саммиту на Аляске. Наибольший интерес у зарубежных гостей вызывает продукция с фразой: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица!».

«Мерч <...> пользуется спросом как у граждан РФ, так и у иностранцев, которые чаще всего покупают одежду с фразой „Нравится, не нравится — терпи, моя красавица!“» — передает ТАСС. Также наибольшей популярностью среди покупателей пользуется одежда с надписью: «Вот мы с вами — команда, и вся страна сегодня у нас одна команда». Мерч продается в универмаге Национального центра «Россия».

Ранее сообщалось, что в ассортименте сувенирной продукции с автографами президента РФ Владимира Путина появились новые изделия с актуальными цитатами главы государства, включая высказывание об «Орешнике». Покупателям предлагаются футболки и бейсболки с надписями: «Баллистическая ракета „Орешник“ является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Коллекция одежды с цитатами президента России Владимира Путина была дополнена новыми изделиями, среди которых появились и модели, посвященные недавнему саммиту на Аляске. Наибольший интерес у зарубежных гостей вызывает продукция с фразой: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица!». «Мерч <...> пользуется спросом как у граждан РФ, так и у иностранцев, которые чаще всего покупают одежду с фразой „Нравится, не нравится — терпи, моя красавица!“» — передает ТАСС. Также наибольшей популярностью среди покупателей пользуется одежда с надписью: «Вот мы с вами — команда, и вся страна сегодня у нас одна команда». Мерч продается в универмаге Национального центра «Россия». Ранее сообщалось, что в ассортименте сувенирной продукции с автографами президента РФ Владимира Путина появились новые изделия с актуальными цитатами главы государства, включая высказывание об «Орешнике». Покупателям предлагаются футболки и бейсболки с надписями: «Баллистическая ракета „Орешник“ является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...