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Эксперты Кудрина раскритиковали новых глав регионов 7. Пугачева обошла Бузову в борьбе за эфир на "Первом"

Пугачева обошла Бузову в борьбе за эфир на "Первом" 8. Солист "Песняров" разбился в ДТП 16:53 01 ноября 2017 0 Почему Украина пытается резко обострить ситуацию в Крыму «Сейчас мы наблюдаем распад киевского режима. США уже не помогут» Игорь Рябов © Служба новостей «URA.Ru» Украина использует карту Крыма для решения своих внутренних и международных проблем Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Крым снова оказался в центре внимания международной и федеральной повестки. За сутки на полуострове был поврежден второй газопровод, все пункты пропуска (КПП) на российско-украинской границе на севере Крыма были закрыты, Украина внесла в Организацию объединенных наций проект резолюции по правам человека в Крыму. Все эти события создают ощущение обострение ситуации вокруг полуострова. О том, почему Украина готовит новые диверсии в адрес Крыма и как режим Порошенко будет признан преступным — мнение руководителя экспертной группы «Крымский проект» Игоря Рябова. На Украину надвигается хаос и возможны попытки дестабилизации ситуации на российского-украинской границе, говорит эксперт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Несмотря на информационный шум и открытую диверсионную активность, которые сегодня пытается создать Украина вокруг Крыма и на его территории, речь вряд ли идет хоть о каком-то намеке на дестабилизацию на полуострове. Все самые напряженные моменты давно пройдены. В республике уже прошли столько стресс-тестов, что эти три подрыва в ночь на 1 ноября будут ликвидированы быстро и без особых потерь. Подача газа в «Артек» уже восстановлена. Остальные последствия будут ликвидированы в течение суток. Впрочем, это не значит, что ситуация спокойная. Речь идет не об угрозах и их исполнении со стороны киевского режима, а о ситуации надвигающегося хаоса на Украине в целом. В этом смысле все наши ресурсы находятся в состоянии готовности. Кстати, разного рода борцам за «украинский Крым» вроде Ксении Собчак нужно не забывать о том обстоятельстве, что в ближайшее время «отдавать» Крым может быть просто некуда. Нужно помнить и о том, политики в Киеве пользуются популистскими призывами российской оппозиции, планируя свои действия в отношении Крыма. Сейчас в Крыму идет поиск тех, кто устроил три диверсии на газопроводе и ЛЭП на Южном берегу. Границу с Украиной перекрыли «по техническим причинам», но очевидно, чтобы не выпустить подозреваемых. Велика вероятность, что спецслужбы их найдут. Хотя понятно, что лучше до диверсий дело не доводить. Также понятно, что Украина задалась целью держать Россию в напряжении и пытается обострить обстановку в Крыму. Поскольку сказки о том, что в Крыму нарушаются чьи-то права, не подкрепляются ни фактами, ни хоть какой-то социальной активностью «недовольных», в ход идут откровенно преступные методы: диверсии на объектах сетевой инфраструктуры. Но к этому в Крыму все давно готовы, и в реальности ущерб от диверсий невысок. Потому что они подготовлены явно в спешке. Обратите внимание, как спокойно прошел туристический сезон в Крыму. Системных угроз нет, и эскалации ситуации здесь не прогнозируется. Хотя понятно, что угрозы поступают, и именно из-за них, я так думаю, в Турцию были отпущены осужденные лидеры «меджлиса» Умеров и Чийгоз. Порошенко пытается отвлечь внимание международного и украинского общества от уже неразрешимых внутренних и внешнеполитических проблем Фото: пресс-служба президента Украины Ущерб от этого шума и последствий диверсий сегодня гораздо серьезнее для режима Порошенко. Потому, что очевидно: диверсии, как и спешно внесенный проект резолюции по Крыму, как и последнее китайское предупреждение министра иностранных дел Украины Игоря Климкина о якобы нарушаемых правах населения в Крыму — это агония режима Порошенко в новых геополитических и внутриукраинских реалиях. Порошенко пытается отвлечь внимание международного и украинского общества от уже неразрешимых внутренних и внешнеполитических проблем. Обратим внимание, что сейчас обострилась обстановка и в Донбассе. Минометные обстрелы идут каждый день. На линию разграничения МВД Украины перебросило подготовленных бойцов с Западной Украины, настроенных враждебно к местному населению, и там тоже, на украинской территории Восточной Украины, назревает напряжение. Каждый день уже давно приходят новости о самоподрыве и гибели личного состава ВСУ. С учетом закрытого информационного поля на Украине мы просто не знаем полной картины распада. Но если держать ситуацию на Украине как раз за счет внешней «российской агрессии» еще можно, то на внешнеполитическом фронте для Порошенко большие перемены. Украина сегодня на слуху в весьма негативном контексте в тех странах, которые считаются ее кураторами и союзниками. В США разразился скандал вокруг экс-главы штаба президента Трампа Пола Манафорта — в связи с его работой на Украине. Но гораздо страшнее для Порошенко обвинения в поставке в КНДР санкционных компонентов для баллистических ракет. Сразу в два комитета Конгресса США внесен законопроект о поставках с Украины в Северную Корею жидкостных ракетных двигателей, благодаря чему Пхеньян за короткое время существенно обновил свои военно-технические возможности и теперь представляет собой прямую угрозу Японии и Южной Корее как минимум и, возможно, побережью США. Это, вообще говоря, начало конца: с учетом того обостренного внимания Трампа к северокорейской проблеме, которое он демонстрирует в последнее время. Режим Порошенко может превратиться в преступный в два счета, и вся внешнеполитическая ситуация вокруг Украины изменится кардинально. Статья по теме Почему Саакашвили провернет на Украине новый майдан Порошенко при нулевой электоральной поддержке просто не усидит на своем посту. Потеря поддержки Запада грозит Киеву гораздо серьезнее, чем повышенное внимание господина Климкина к проблемам прав крымских татар. Не стоит забывать, что режим Порошенко живет в иллюзорном мире, а потому несколько неадекватен. Киеву кажется, что, как и при Обаме, он является «острием копья» Запада по противостоянию с Россией. Суета по Крыму воспринимается в администрации Порошенко, где в роли стратегов сидят Арсен Аваков (глава МВД) и Антон Геращенко (советник главы МВД), как попытка воздействовать на ход избирательной кампании по выборам президента России. Но сейчас совершенно не та ситуация, как в 2014 году, когда Запад и Украина в едином порыве бросились раздирать российскую экономику в клочья санкциями и внешнеполитическим давлением. Тогда они действовали синхронно, а сейчас никакого взаимопонимания нет. Сейчас мы наблюдаем период распада киевского режима, и вот в этом и есть главная угроза. Распад и хаос на Украине сами по себе вполне соответствуют сценариям дестабилизации у российских границ, и мы на пороге именно этого печального сценария. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}