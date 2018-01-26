«Валить Мединского решили все вместе»

19:29 26 января 2018 3

Комедия про смерть Сталина стала поводом для того, чтобы нанести удар по главе Минкульта, уверены эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Демарш кинотеатра «Пионер», показавшего британскую комедию «Смерть Сталина», у которой ранее было отозвано прокатное удостоверение, свидетельствует об ослаблении позиций министра культуры Владимира Мединского. По мнению экспертов, владелец кинотеатра предприниматель Александр Мамут не увидел для себя в подобном жесте серьезных рисков.

В пятницу, 26 января, стало известно, что в кинотеатр после показа скандальной комедии нагрянули полицейские. Министерство культуры 23 января отозвало прокатное удостоверение на показ в России ленты «Смерть Сталина». Глава ведомства Владимир Мединский назвал фильм насмешкой над советским прошлым. Вместе с тем, по его словам, отзыв разрешения на прокат не является проявлением цензуры. Несмотря на это, «Пионер» решил не отменять сеанс.

Бизнесмен Александр Мамут не побоялся обострения отношений с министром культуры Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Помимо «Пионера», Александр Мамут владеет сетями «Синема парк» и «Формула кино». Эти кинотеатры от показа «Смерти Сталина» отказались. Согласно действующему законодательству, показ фильма без прокатного удостоверения грозит кинотеатру административным штрафом в размере 50 000—100 000 руб. В случае повторного нарушения штраф составит 100 000—200 000 руб., помимо этого работу кинотеатра могут приостановить на срок до 90 дней.

По мнению политолога Ильи Гращенкова, мы наблюдаем конфликт бизнеса и идеологии. «Мамут рискует „Пионером“, но не всей сетью, тем не менее, давит на Минкульт. Мединского давно хотят снять, а киносетям нужен свой министр, поскольку их финансовое положение очень плохое. Мединский ослаб после „дела Балтстроя“ и ареста замминистра Пирумова. Затем у него появилось много влиятельных оппонентов. Сейчас по Мединскому стараются нанести очередной удар, причем все и сразу. По принципу — свалить вместе, а делить место будем уже между собой», — заявил Гращенков в разговоре с «URA.RU».

Директор Центра политических исследований финансового университета Павел Салин также считает, что бизнес-интересы у Александра Мамута сейчас в приоритете. «Очевидно, что таким образом посылается сигнал министру культуры Мединскому — о том, что нужно более либерально подходить к выдаче удостоверений», — считает Салин. По его мнению, ситуация стала возможной потому, что позиции главы Минкульта сегодня не выглядят прочными.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов усомнился в том, что решение принимал Мамут. «Скорее всего, руководство кинотеатра действовало по формальному признаку — пока не предоставят официальные бумаги на запрет, будем показывать», — пояснил он «URA.RU».

Позиции Владимира Мединского слабеют, признают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Максим Жаров полагает, что в этой истории не следует искать политическую подоплеку: «Не думаю, что это политический демарш. Очевидно, что Мамут просто не хочет нести убытки. При этом он прекрасно понимает, что серьезные санкции за прокат фильма ему не грозят — максимум штраф», — отметил Жаров.

Не склонен абсолютизировать риски для бизнесмена и глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Кремль пока предпочел дистанцироваться от скандала вокруг комедии, а Белый дом недвусмысленно дистанцировался от Минкульта. К тому же, поведение Мамута олицетворяет настроения большей части элит, уставшей от запретительных фобий в самых разных сферах», — заключил собеседник агентства.

Скандал вокруг комедии разгорелся после того, как был организован общественный просмотр. Позднее деятели культуры и искусства обратились с письмом на имя министра культуры Владимира Мединского, в котором попросили временно отозвать прокатное удостоверение у фильма, а также провести юридическую экспертизу картины на предмет соответствия законодательству России. По мнению авторов письма, «фильм содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности». Свои подписи под обращением поставил 21 человек, среди которых дочь маршала Георгия Жукова Эра Жукова, Никита Михалков, Владимир Бортко, Юрий Розум, Юрий Поляков и другие. В итоге Минкульт принял решение отозвать прокатное удостоверение.