Профессор МГУ рассказал, как США вмешиваются в российские выборы

19:37 21 февраля 2018 0

Политолог считает, что американцы вмешиваются в выборы, начиная с 1996 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американцы стараются влиять на президентские выборы в России, раскалывая элиты, обесценивая достижения властей в глазах россиян и ведя информационную войну против фигур, близких к Владимиру Путину, рассказал профессор факультета политологии МГУ, член Научного совета при Совбезе РФ Андрей Манойло в своем докладе «Вмешательство США в выборы РФ с 1996 по 2018 гг». Презентация доклада прошла 21 февраля в офисе «Известий».

По словам Манойло, свое отношение к миру США традиционно объявляют в «Стратегии национальной безопасности». Последний раз она была опубликована в 2017 году, в ней Китай и Россия названы основными конкурентами на международной арене и поставлены в один ряд с международными террористическими организациями и теми, кого Штаты считают государствами-изгоями — Ираном и Северной Кореей.

Политолог считает, что американцы влияли на президентские выборы и раньше, но теперь они выбрали принципиально новый подход.

«Осознав маловероятность цветных революций в России после протестов 2011—2012 годов, они решили вернуться к воздействию на политическую элиту через санкционные списки», — замечает Манойло.

Основная внешнеполитическая доктрина США прописывается в стратегии национальной безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кроме того, понимая, что видеоконтент становится все более популярным, они решили сосредоточиться на работе с политическим сегментом Youtube, тогда как в 2011—2012 годах работа шла, прежде всего, с социальными сетями. Именно через Youtube осуществляется «метод загонной охоты» на фигур из окружения Путина. «Запад осознает, что Владимир Путин обладает высоким рейтингом, в том числе, и в силу уважения россиян к самому институту президентства, поэтому основные информационные атаки приходятся на его окружение. Людей подталкивают к выводу «какое окружение — такой и президент», — считает политолог. Он привел в пример фильм Алексея Навального «Он вам не Димон», который вышел в марте 2017 года.

Еще один метод давления — нивелирование основных достижений последнего срока Путина, таких как присоединение Крыма и победа на Олимпийских играх в Сочи. Именно с последней он связывает информационную кампанию по дискредитации российских спортсменов.

По словам Манойло, в США есть несколько игроков, которые ведут независимую друг от друга внешнеполитическую линию. Среди них — Конгресс, Госдепартамент, ЦРУ и политические партии. У каждого из них есть собственная инфраструктура в виде фондов, аффилированных СМИ и связей в России. При этом каждая американская партия имеет собственный «внешнеполитический стиль». Так, демократы привыкли контактировать прежде всего с элитными группами, тогда как республиканцы работают с низовыми активистами.

Андрей Манойло — профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ с 2012 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог утверждает, что американцы вмешивались во все российские выборы, начиная с 1996 года. При чем каждый раз использовались разные методы. Так, кампанию Ельцина напрямую консультировали американские советники, которые привнесли в нее собственную стилистику. На их счет он относит эмоциональный слоган «Голосуй или проиграешь» — до этого в России призывали голосовать лишь за определенного кандидата. Кроме того, благодаря американским советникам Ельцину удалось переманить губернаторский корпус, который до этого преимущественно поддерживал Зюганова. Тогда губернаторам были сделаны определенные политические обещания.

В 2000 году американцы встречались с ведущими политическими игроками, не имея конкретной стратегии вмешательства, в 2004 году — был взят путь на раскол региональных элит, которых пугали усилением центральной власти, говорится в докладе. В 2008 году усилия американцев были направлены на делегитимизацию самой процедуры выборов, именно тогда начал формироваться имидж России, как недемократичной страны. В 2012 году вмешательство впервые носило «глобальный характер»: к этому моменту в стране была выстроена сеть НКО, налажен контакт с местными активистами, была сделана ставка на сетевую коммуникацию.

При этом Россия не всегда отвечает системно, замечает Манойло. «У нас есть различные министерства и ведомства, которые конкурируют между собой. Из-за этого ответные действия России порой сумбурны», — говорит политолог.

Следующие выборы президента России состоятся 18 марта.