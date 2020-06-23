Как не заразиться коронавирусом во время парада Победы

Через рукопожатие можно заразиться многими болезнями Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

По всей России постепенно снимаются ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Но это не значит, что пришло время отказываться от мер предосторожности — врачи напоминают, что риски заболеть все равно сохраняются. Особенно для тех, кто планирует принимать участие в массовых мероприятиях, к примеру таких, как Парад победы, который пройдет в российских городах 24 июня. Как себя вести, чтобы не заразиться на закате пандемии — в материале URA.RU.

Как не заразиться в толпе

Обычно посмотреть на парад собираются толпы народа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В идеале необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра, однако в толпе это навряд ли возможно. Потому нужно надевать маски и перчатки, если есть желание побывать на параде Победы, куда придет много людей. «В Москве идет достаточно выраженное снижение заболеваемости, а по России таких изменений пока нет. Поэтому нужно сохранить все меры, которые предупреждают передачу вируса от одного человека к другому», — напоминает доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

Он также предупредил, что в России заметно выросло число людей, болеющих COVID-19 бессимптомно. «Сейчас стало большое количество бессимптомников. Это скрытые вирусовыделители. Они неконтролируемы и потому особенно опасны», — говорит Зуев. Потому не стоит отказываться от масок и перчаток, даже если кажется, что человек, стоящий в толпе рядом с вами, выглядит здоровым.

Почему необходимо отказаться от рукопожатий

Мытье рук снизит риск заражения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Через любые прикосновения к коже, в том числе через рукопожатия могут передаваться различные инфекции, вирусы и грибковые заболевания, поэтому при работе с пациентами врачи используют перчатки, чтобы снизить риск заражения. Однако существуют случаи, когда люди, контактируя с больными, не заражались, рассказала главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко. «Все зависит от исходного уровня иммунитета, наличия хронических и сопутствующих заболеваний, а также целостности кожных покровов. Если кожа будет здорова, то риск заразиться коронавирусной инфекцией или гриппом минимален», — заявила она в разговоре с URA.RU.

Врач отметила, что непосредственно через кожу вирус не передается. При этом если с рук возбудитель попадет на слизистые оболочки, риск заражения повысится. «Если мыть или обрабатывать руки после каждого рукопожатия можно избежать заражений», — сказала Романенко.

От групповых рукопожатий специалист рекомендует воздержаться. Во время такого ритуала можно подвергнуть риску других людей, которые не слишком строго соблюдают правила гигиены. Врач советует всегда мыть руки перед приемом пищи, после возвращения домой и перед тем как взяться за собственное лицо.

Какие маски нужно выбирать для защиты от инфекций в толпе

Стоит помнить, что обычная маска не может полностью защитить от вирусных заболеваний и респираторных инфекций, а лишь снижает риск заражения, говорит терапевт. По ее словам, для 100% защиты нужно использовать специальные профессиональные респираторы, которые носят медики, когда работают в зоне повышенной опасности.

В этом году маски наденут даже участники парада Победы Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Маски в первую очередь должны носить люди, которые кашляют и чихают. Знать насколько мы безопасны для окружающих, мы не можем, потому, что очень многие вирусные инфекции, в том числе коронавирусные протекают бессимптомно», — предупредила Романенко. По ее словам, вирус, находящийся на слизистой может представлять опасность для тех, у кого более слабая иммунная система, есть хронические заболевания, ожирение диабет, сердечнососудистые заболевания.

Нужно помнить, что маска — это средство индивидуальной защиты. Ее нельзя передавать никому, она должна меняться и дезинфицироваться. Многоразовые маски нужно стирать и проглаживать, высушивать, отметила врач. Одноразовые маски нужно менять каждые 1,5—2 часа.

Как правильно пользоваться антисептиками

Антисептики должны быть на основе спирта, содержание которого должно быть не менее 80%. По словам Романенко, все антисептики, которые помогают от микробов, при вирусных инфекциях оказывают лишь механическое очищение. При протирании поверхностей водой, смывается часть возбудителей, но какие-то вирусы остаются, отметила врач.

Сами антисептики сушат кожу, что повышает риск заражения, говорит врач. По словам специалиста, можно после антисептика наносить увлажняющий крем, но если это сделать на улице, то после контакта с предметами, руки становятся более влажными и липкими, что также плохо повлияет на защиту кожи от инфекций и бактерий. Также антисептик снимает слой кожного жира, который выполняет защитную функцию, говорит Романенко. «Минимум контактов, чаще мойте руки, если есть возможность лучше руки помыть, чем обрабатывать химическими веществами», — подчеркнула терапевт.