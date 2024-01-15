В Москве по поручению Путина собрали региональные политэлиты

Это запустит реформу местного самоуправления

16 января 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

Форум «Малая Родина — сила России» начал работу по поручению президента Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU По поручению президента России Владимира Путина в Москве на Международной выставке «Россия» стартовал форум «Малая Родина — сила России». Мероприятие, посвященное объединению муниципального сообщества, призвано стать «новым этапом развития местного самоуправления». Опрошенные URA.RU эксперты убеждены: для достижения положительного результата властям нужно найти баланс между полномочиями и задачами, которые должны решать местные чиновники. Формат ежегодного проведения встреч органов муниципальной власти президенту России Владимиру Путину предложили на заседании Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля прошлого года. Через некоторое время Путин дал поручения администрации и правительству представить предложения «по ежегодному проведению Всероссийского муниципального форума, предусмотрев выделение соответствующего финансирования». Замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко принял участие в форуме «Малая Родина — сила России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Форум «Малая Родина — сила России» начал работу 15 января в рамках Международной выставки-форума «Россия». Мероприятие, по заявлениям организаторов, должно собрать более 7,5 тыс. представителей регионов. В первый день работы на выставке-форуме «Россия» прошло три заседания: «Сила в людях», «Сила в традициях», «Сила в развитии». Спикерами стали первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Игорь Левитин, глава Минтруда Антон Котяков, главы регионов, мэры городов и руководители федеральных ведомств. «Проведение форума имеет высокую государственную и социальную значимость, поскольку граждане страны живут в первую очередь в муниципалитетах. Муниципальный уровень власти самый близкий к людям, и от оперативности принятия решений на местах зависит качество жизни граждан. Цель мероприятия — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы», — рассказали URA.RU организаторы форума. Кириенко подчеркнул, что представители местного самоуправления являются «лицом всей системы публичной власти» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на одном из заседаний, подчеркнул, что представители местного самоуправления являются «лицом всей системы публичной власти». «Муниципальная служба — не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности — установки, формирующие и мотивацию и в конечном счете результат. Служение — это наш культурный код. Потому что служение — это не просто работа, это искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня. Не потому, что за это заплатят или похвалят, а потому, что так велит сердце», — заявил Кириенко. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, в свою очередь, отметил важность форума «Малая Родина — сила России». Он убежден, что мероприятие — новый этап развития местного самоуправления в России, а после дискуссий произойдет немало изменений. Одним из таких нововведений может стать специальный интернет-портал для органов местного самоуправления, презентация которого состоялась в рамках форума. Речь идет о платформе муниципалитеты.рф, который призван помочь представителям местной власти решать текущие проблемы, повысить их эффективность и усовершенствовать механизм управления территориями. Функционал портала выстроен на основе пожеланий сотрудников органа власти, а сам ресурс — надстройка к существующим сервисам. Линдигрин считает, что форум позволит разработать новые проекты, направленные на повышение комфорта граждан в крупных, и малых городах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Органы местного самоуправления всегда были самым близким к жителям уровнем власти. В зоне их ответственности много проблемных вопросов, связанных с ЖКХ, образованием, соцобеспечением граждан, напомнила генеральный директор АНО Института региональных проблем Наталья Линдигрин в разговоре с URA.RU. «Объединение муниципального сообщества пойдет на пользу всем. В таком формате можно не только обменяться накопленным опытом, но и совместно выработать решения к каким-то общим для всех муниципалитетов вопросам, разработать новые проекты, направленные на повышение комфорта не только в крупных, но и в малых городах», — сказала эксперт. Руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков отмечает, что сейчас в деятельности местных властей есть пробелы, а задача форума — разработать «дорожную карту», направленную на их решение. «Сейчас приходит время искать „золотую середину“, нащупать баланс между полномочиями и задачами, которые местное самоуправление должно решать. Для этого надо подключать все ресурсы и широкое участие акторов муниципалитетов, в том числе при участии глав регионов. Главы местного самоуправления и субъекта должны работать в тесной связке. И вот здесь баланс сил и оптимальные механизмы взаимодействия должны быть найдены совместными усилиями», — сказал эксперт. По словам Гращенкова, россияне не хотят идти работать в органы местного самоуправления Фото: Сергей Русанов © URA.RU С этим мнением согласен генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Он утверждает, что муниципальная власть в России испытывает кризис. Речь идет о малых полномочиях органов местного самоуправления, большой нагрузке, а также о незаинтересованности людей заниматься этим видом госслужбы. «В старой концепции, когда образовывалась новая Россия, муниципалитеты должны были играть ключевую роль, как в европейских государствах. В Германии Ландтаги — аналоги наших муниципалитетов — обладают базисом всего: земля, финансы, производство, формируют бюджет. А у нас наоборот, бюджет формирует федеральная власть. Получилось, что муниципальная власть, вместо того, чтобы быть базисом, стала дополнительной нагрузкой», — пояснил он. Власти хотят исправить ситуацию с положением органов местного самоуправления, при этом не меняя сути их работы, добавил Гращенков. «Вышестоящая власть ищет, как перезагрузить ее (муниципальные органы местного самоуправления, — прим. URA.RU), чтобы она была эффективной, работала, люди приходили компетентные», — подчеркнул Гращенков. Линдигрин продолжила, что удобство и комфорт людей в регионах России ежедневно находятся на повестке дня представителей органов местного самоуправления. «Этим, безусловно, должны заниматься высококвалифицированные кадры, чувствующие поддержку вышестоящих уровней власти», — резюмировала эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По поручению президента России Владимира Путина в Москве на Международной выставке «Россия» стартовал форум «Малая Родина — сила России». Мероприятие, посвященное объединению муниципального сообщества, призвано стать «новым этапом развития местного самоуправления». Опрошенные URA.RU эксперты убеждены: для достижения положительного результата властям нужно найти баланс между полномочиями и задачами, которые должны решать местные чиновники. Формат ежегодного проведения встреч органов муниципальной власти президенту России Владимиру Путину предложили на заседании Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля прошлого года. Через некоторое время Путин дал поручения администрации и правительству представить предложения «по ежегодному проведению Всероссийского муниципального форума, предусмотрев выделение соответствующего финансирования». Форум «Малая Родина — сила России» начал работу 15 января в рамках Международной выставки-форума «Россия». Мероприятие, по заявлениям организаторов, должно собрать более 7,5 тыс. представителей регионов. В первый день работы на выставке-форуме «Россия» прошло три заседания: «Сила в людях», «Сила в традициях», «Сила в развитии». Спикерами стали первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Игорь Левитин, глава Минтруда Антон Котяков, главы регионов, мэры городов и руководители федеральных ведомств. «Проведение форума имеет высокую государственную и социальную значимость, поскольку граждане страны живут в первую очередь в муниципалитетах. Муниципальный уровень власти самый близкий к людям, и от оперативности принятия решений на местах зависит качество жизни граждан. Цель мероприятия — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы», — рассказали URA.RU организаторы форума. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на одном из заседаний, подчеркнул, что представители местного самоуправления являются «лицом всей системы публичной власти». «Муниципальная служба — не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности — установки, формирующие и мотивацию и в конечном счете результат. Служение — это наш культурный код. Потому что служение — это не просто работа, это искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня. Не потому, что за это заплатят или похвалят, а потому, что так велит сердце», — заявил Кириенко. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, в свою очередь, отметил важность форума «Малая Родина — сила России». Он убежден, что мероприятие — новый этап развития местного самоуправления в России, а после дискуссий произойдет немало изменений. Одним из таких нововведений может стать специальный интернет-портал для органов местного самоуправления, презентация которого состоялась в рамках форума. Речь идет о платформе муниципалитеты.рф, который призван помочь представителям местной власти решать текущие проблемы, повысить их эффективность и усовершенствовать механизм управления территориями. Функционал портала выстроен на основе пожеланий сотрудников органа власти, а сам ресурс — надстройка к существующим сервисам. Органы местного самоуправления всегда были самым близким к жителям уровнем власти. В зоне их ответственности много проблемных вопросов, связанных с ЖКХ, образованием, соцобеспечением граждан, напомнила генеральный директор АНО Института региональных проблем Наталья Линдигрин в разговоре с URA.RU. «Объединение муниципального сообщества пойдет на пользу всем. В таком формате можно не только обменяться накопленным опытом, но и совместно выработать решения к каким-то общим для всех муниципалитетов вопросам, разработать новые проекты, направленные на повышение комфорта не только в крупных, но и в малых городах», — сказала эксперт. Руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков отмечает, что сейчас в деятельности местных властей есть пробелы, а задача форума — разработать «дорожную карту», направленную на их решение. «Сейчас приходит время искать „золотую середину“, нащупать баланс между полномочиями и задачами, которые местное самоуправление должно решать. Для этого надо подключать все ресурсы и широкое участие акторов муниципалитетов, в том числе при участии глав регионов. Главы местного самоуправления и субъекта должны работать в тесной связке. И вот здесь баланс сил и оптимальные механизмы взаимодействия должны быть найдены совместными усилиями», — сказал эксперт. С этим мнением согласен генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Он утверждает, что муниципальная власть в России испытывает кризис. Речь идет о малых полномочиях органов местного самоуправления, большой нагрузке, а также о незаинтересованности людей заниматься этим видом госслужбы. «В старой концепции, когда образовывалась новая Россия, муниципалитеты должны были играть ключевую роль, как в европейских государствах. В Германии Ландтаги — аналоги наших муниципалитетов — обладают базисом всего: земля, финансы, производство, формируют бюджет. А у нас наоборот, бюджет формирует федеральная власть. Получилось, что муниципальная власть, вместо того, чтобы быть базисом, стала дополнительной нагрузкой», — пояснил он. Власти хотят исправить ситуацию с положением органов местного самоуправления, при этом не меняя сути их работы, добавил Гращенков. «Вышестоящая власть ищет, как перезагрузить ее (муниципальные органы местного самоуправления, — прим. URA.RU), чтобы она была эффективной, работала, люди приходили компетентные», — подчеркнул Гращенков. Линдигрин продолжила, что удобство и комфорт людей в регионах России ежедневно находятся на повестке дня представителей органов местного самоуправления. «Этим, безусловно, должны заниматься высококвалифицированные кадры, чувствующие поддержку вышестоящих уровней власти», — резюмировала эксперт.