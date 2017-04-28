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28 апреля 2017
17:53  28 апреля 2017 0

Мать Шурыгиной прокомментировала слухи о замужестве дочери

Мать пока не собирается отдавать Диану замужФото: страница Дианы Шурыгиной в соцсети "ВКонтакте"

Наталья Шурыгина, мать студентки, рассказавшей о своем изнасиловании на всю страну в пяти эфирах программы «Пусть говорят», опровергла слова Дениса Байгужина о замужестве дочери. По ее словам, лайф-коуч лукавит, говоря о том, что он является избранником девушки.

«Это очередная ложь! Ни моя дочь, ни мы с мужем даже не знаем, кто это вообще. Как Диана может выйти замуж за человека, с которым даже не знакома. Это бред», — сказала Наталья «Комсомольской правде».

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Мать девушки рассказала, что Диана все еще находится на лечении в научном центре реабилитации, но уже чувствует себя лучше.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сказал в интервью «Национальной службе новостей», что считает недопустимым грубое нарушение закона, запрещающего участие в программах о насилии несовершеннолетних.

Роскомнадзор по его просьбе рассмотрит вопрос правомерности действий «Первого канала».

Марина Мотылева
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