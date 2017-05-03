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03 мая 2017
Главные новости Москвы
14:29  03 мая 2017 1

Габрелянов ушел из Life78. Андрей Радин возглавит новый канал

От "Балтийской медиа группы" осталось лишь две частотыФОТО: Википедия

Главным редактором телеканала, который начнет работу на частоте Life78 (бывший 100ТВ), станет Андрей Радин — генеральный директор Ленинградской областной телекомпании (ЛОТ). Телеканал начнет работать осенью. Арам Габрелянов закончил сотрудничество с петербургским телевидением.

Радин подтвердил, что его кандидатуру выдвинули на должность главного редактора, но он пока продолжает исполнять обязанности генерального директора ЛОТ. «Сегодня генеральный директор на собрании представил меня трудовому коллективу» — уточнил Радин и воздержался от мыслей по поводу развития телеканала, сказав, что «еще нечего обсуждать».

Источник в структуре News Media, которую возглавляет Габрелянов, сообщил «Интерфаксу», что на прежней частоте в сентябре заработает канал под названием 78. Собеседник агентства отметил, что новый канал будет интересен аудитории 50+, а корреспонденты «Лайфа» будут делать новости для федерального эфира.

По его словам, Габрелянов вышел из управления петербургским телеканалом 1 мая. Предполагают, что новый канал расположится в главном здании Ленинградского телевидения.

News media и «Национальная медиа группа» пока не дают комментарии.

Раньше Радин занимал ответственные должности на телеканале «100ТВ», в частности пост главного редактора и генерального директора.

После смерти Олега Руднова (основатель «Балтийской медиа группы») Габрелянов возглавил все структуры, входившие в состав холдинга: новостное агентство, телеканал, газеты и радиостанции. Газеты «Вечерний Петербург», «Невское время» и «Смена» были закрыты сразу в 2015 году. «Радио Балтика» сменила формат, а на частоте «100ТВ» открылся Life78.

Через год канал отказался производить собственные новости, начав транслировать федеральный эфир, радиостанция закрылась в начале 2017 года. Судя по всему, «Балтийская медиа группа» ушла в прошлое, так как остались лишь две частоты — телевизионная и радио.

Семен Гринберг
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