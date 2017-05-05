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05 мая 2017
18:20  05 мая 2017 0

«Вот так спалился пацан!» Сын Порошенко устроил фотосессию в футболке с надписью «Russia». ФОТО

Сын Петра Порошенко оказался поклонником РоссииФОТО: Facebook

Общественность Украины возмутилась фотографией младшего сына президента Украины Петра Порошенко — Михаила. На снимках, сделанных в Великобритании, юноша облачен в майку с крайне непатриотичной надписью Russia.

Первой на просторах соцсетей обнаружила фото адвокат Татьяна Монтян, известная на Украине своими оппозиционными взглядами: «Зацените, какая у петюнькиного сынульки футболочка. С предательской надписью RUSSIA. Вот так спалился пацан!» — приводит сообщение Монтян «Федеральное агентство новостей».

Известно, что фото было сделано для выпускного альбома британского колледжа Concord, в котором обучаются дети президента Украины — Михаил, Александра и Евгения. Некоторые пользователи высказали предположение, что на футболке изображено слово RSSIA, однако позже выяснилось, что сути дела это не меняет, поскольку аббревиатура расшифровывается как Russian Summer School on Institutional Analysis — Российская летняя школа институционального анализа.

Сергей Макеев
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