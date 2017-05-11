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11 мая 2017
10 мая 2017
08:07  11 мая 2017 0

Доходы жены главы Крыма за год подросли в 10 раз

Визит Дениса Паслера на Уралэлектромаш и КУМЗ. Каменске-Уральском, крым, географическая карта
В Крыму растут доходы родственников чиновниковФото: Александр Мамаев © URA.RU

В 12 месяцев прошлого года председатель совета министров республики Крым Сергей Аксенов получил доходов на 87% больше, чем годом ранее. За этот же период достаток его супруги увеличился в десять раз.

Эти данные приведены на портале правительства полуострова в разделе, где представлены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера региональных чиновников, пишет Росбалт.

Как выяснилось, у Сергея Аксенова нет в личной собственности объектов недвижимого имущества, однако в его пользовании находятся жилой дом площадью 577,5 кв. м, а также земельный участок в 607 кв. м. Нет у главы региона и собственного автомобиля, а декларированный доход за 2016 год составил чуть более 2,6 млн рублей.

Намного богаче Аксенова оказалась его супруга, у которой в собственности имеются сразу три квартиры площадью 81,9, 66,3 и 30,6 кв. м. В ее собственности числятся также шесть нежилых помещений. Кроме этого, супруга председателя совета министров имеет жилой дом, два земельных участка и дорогую иномарку BMW 750 LI XDRIVE.

Декларированный годовой доход жены Сергея Аксенова за прошлый год составил 32,8 млн рублей, что в десять раз больше, чем в 2015 году.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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