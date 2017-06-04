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04 июня 2017
Главные новости Москвы
20:07  04 июня 2017 0

Земляне могут высадиться на Марс в 2030 году

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета
NASA приступило к осуществлению марсианской миссииФото: pixabay.com

Люди могут совершить первый полет на Марс уже в 2030 году. Об этом заявляют в NASA.

Как рассказал в ходе саммита Human to Mars в Вашингтоне представитель NASA Грег Уильямс, в NASA активно работают над проектом марсианской пилотируемой миссии. В 2027 году должны начаться пилотируемые полеты, в ходе которых астронавты проведут год на станции на орбите Луны, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Главная проблема, которую предстоит решить перед полетом на Марс, — как уберечь землян от радиации, поскольку на Марсе нет атмосферы. Также ученых беспокоит вопрос жизнеобеспечения экипажа во время экспедиции на Красную планету и его безопасности, сообщает информагентство Nation News. Чтобы доставить астронавтов на другую планету живыми, конструкторам придется разработать способ надежной защиты внутренних помещений корабля от жестких космических излучений.

Наталья Володина
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