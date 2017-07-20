01:00 20 июля 2017 0

Здание обрызгали едким газом неизвестного состава ФОТО: Wikimedia Commons

Минувшей ночью было совершено нападение на дом, в котором проживает журналистка «Новой газеты» Юлия Латынина. По ее словам, здание обрызгали едким газом неизвестного состава.

В результате пострадали восемь человек, среди которых оказались двое детей и четверо пожилых людей. Отмечается, что соседи видели машину нападавших, когда она отъезжала от дома, сообщает «Газета.ру».

«URA.RU» напоминает, что это уже не первое нападение на журналистку «Новой газеты». В 2016 году Латынину облили фекалиями, когда она подъехала к своему офису «Эхо Москвы». Злоумышленников было двое. По словам журналистки, один из них был в мотоциклетном шлеме, из-за этого его опознать не удалось, а второй ждал на мотоцикле.