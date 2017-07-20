{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,24
Динамика за 2 недели
Евро 68,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Москвы
01:00  20 июля 2017 0

На дом Юлии Латыниной совершено нападение

Здание обрызгали едким газом неизвестного составаФОТО: Wikimedia Commons

Минувшей ночью было совершено нападение на дом, в котором проживает журналистка «Новой газеты» Юлия Латынина. По ее словам, здание обрызгали едким газом неизвестного состава.

В результате пострадали восемь человек, среди которых оказались двое детей и четверо пожилых людей. Отмечается, что соседи видели машину нападавших, когда она отъезжала от дома, сообщает «Газета.ру».

«URA.RU» напоминает, что это уже не первое нападение на журналистку «Новой газеты». В 2016 году Латынину облили фекалиями, когда она подъехала к своему офису «Эхо Москвы». Злоумышленников было двое. По словам журналистки, один из них был в мотоциклетном шлеме, из-за этого его опознать не удалось, а второй ждал на мотоцикле.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров