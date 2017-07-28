В России к Новому году кофе станет дороже, зарубежные поставщики увеличили закупочные цены на 21,7%. Причина подорожания — неурожай в Латинской Америке и желание импортеров компенсировать потери из-за падения рубля.
Решение стран, поставляющих кофе в РФ, уже отразилось на рыночных ценах на напиток. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, растворимый кофе за пять месяцев 2017 года подорожал на 9%, зерновой и молотый — на 6%. При этом, кофейни и фастфуды не спешат резко поднимать ценник — за тот же период чашка кофе в заведениях стала стоить на 3% больше и увеличилась до 67 рублей.
Российская ассоциация производителей чая и кофе сообщила «Известиям», что серьезных колебаний мировых цен на кофе пока не зафиксировано. Председатель организации Рамаз Чантурия предположил, что импортеры пытаются компенсировать убытки предыдущих лет, связанных с курсовыми разницами.