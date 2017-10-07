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07 октября 2017
09:03  07 октября 2017 0

Агент Шакиры раскрыл правду о расставании певицы с футболистом Пике

Агент Шакиры опроверг развод звездной парыФото: instagram.com/shakira

Агент колумбийской певицы Шакиры опроверг слух о ее расставании с футболистом сборной Испании Пике, заверив, что супруги по-прежнему любят друг друга.

Информацию о расставании, по его мнению, распространили люди, желающие навредить спортсмену, который открыто выступал за независимость Каталонии, пишет RT. В то же время в сети появляются новости о разводе. Так, телеканал 360 со ссылкой на иностранные СМИ сообщает, что певица уже съехала из общего жилища пары в Барселоне. А вместе Пике и Шакиру в последний раз видели на публике около трех месяцев назад.

Ранее в испанских изданиях появлялась информация о разногласиях между супругами, но официального подтверждения не было. У пары двое сыновей 2013 и 2015 годов рождения.

Сергей Демин
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