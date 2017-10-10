20:27 10 октября 2017 1

Патриарх Кирилл не тратит нервы из-за пустоты Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл рассказал молодежи, что он думает о блогерах, почему батюшки должны говорить только на правильном русском языке и о чем он говорил с бывшим президентом Франции. Беседу с молодым поколением патриарх провел в Российском государственном социальном университете, на международном молодежном коммуникативном форуме MediaPost.

«Комсомольская правда» приводит цитаты из речи патриарха.

Так, глава РПЦ заявил, что не реагирует на эпатаж, которым стараются выделиться из общей среды некоторые блогеры.

«…Эпатаж долго не живет: он вспыхнул, привлек внимание и исчез. Эпатаж направлен только на прославление автора эпатажа, и никаких других целей он не несет … Самое главное, что я бы вам посоветовал, — никогда не реагировать на эпатаж. Стоит из-за пустоты нервы тратить? … Пустота уйдет, как уйдет и имя человека, который эпатирует», — отметил патриарх.

Другой актуальный вопрос также оказался связан с Интернетом — об использовании служителями церкви «искусственного» языка. «Если наши священники используют искусственный язык, принятый в какой-то среде, то они себя представляют неестественными, ведь в храме они так не говорят. И вот включает компьютер кто-то из прихожан и видит, как батюшка дурака валяет, в клоуна превращается. Это совершенно недопустимо», — заявил глава РПЦ.

Он также вспомнил о своей встрече с Франсуа Олландом, бывшим президентом Франции. Предстоятель отметил, что если бы не русская армия, то Париж в Первую мировую войну оказался бы под властью немцев. «…Я ему напомнил об этом… что в самое тяжелое время русские выступили против немцев, потому что немцы угрожали Парижу», — заявил патриарх Кирилл.