Возле украинского посольства в Будапеште прошла акция «Самоопределение для Закарпатья». Украина не ожидала, что сепаратистские волнения Европы теперь станут реальностью и для неё самой.
На митинге звучали лозунги с требованием дать право на самоопределение «для всех угнетенных наций, принужденных жить на Украине». Активисты считают, что Закарпатье принадлежит Венгрии, а Крым России. Украинский посол в Будапеште Любовь Непоп сообщила у себя в Facebook, что участники акции выступают за свободу русских, польских, румынских, болгарских и армянских национальных общин.
МИД Украины 12 октября потребовал запретить данный митинг, но он был одобрен правительством. «Московский комсомолец» отмечает, что катализатором протестов стал киевский закон об образовании, который, вопреки украино-венгерским договоренностям, запрещает венгерским детям учиться на родном языке.
Агентство Nation News уточняет, что почти 80% населения Закарпатской области высказывались за право на самоуправление еще в 1991 году. Этот регион находится на границе между Украиной и Венгрией. Там проживает более 150 тысяч этнических венгров.
Ранее референдум за отделение от Испании прошел в Каталонии. За независимость проголосовало более 90% жителей региона, напоминает телеканал 360.