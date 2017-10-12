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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Москвы
05:30  12 октября 2017 0

МИД Украины обвинил Венгрию в поддержке сепаратистов

Украина требует от Венгрии запретить акцию «Самоопределение для Закарпатья»ФОТО: Wikimedia Commons

МИД Украины направил ноту протеста Венгрии, требуя запретить проведение акции под названием «Самоопределение для Закарпатья». Следственно, Будапешт поддерживает сепаратизм, считает глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

Климкин в своем микроблоге в Twitter отметил, что венгерское внешнеполитическое ведомство уведомило украинское посольство о проведении акции под лозунгом «Самоопределение для Закарпатья», которое должно состояться 13 октября. Примечательно, что место проведения акции не указывается.

«Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию!», — возмутился Климкин.

При этом глава украинского МИДа выразил уверенность в том, что Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины», передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, недавно Венгрия потребовала пересмотреть договоренности Украины с ЕС из-за закона об образовании, принятым президентом Украины Петром Порошенко, который сократит возможность обучения национальных меньшинств на их родных языках.

Александр Черноскутов
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