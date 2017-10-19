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19 октября 2017
18 октября 2017
09:02  19 октября 2017 0

Обама жал красную кнопку в Белом Доме, чтобы заказывать чай

Открытая лицензия 10.06.2015. Барак Обама., барак обама
Экс-президент США нашел альтернативное применение кнопке для ЧСФото: The White House

Экс-президент США Барак Обама использовал красную кнопку в Белом доме, чтобы заказывать чай. Об этом написал в своей книге владелец Virgin Group, британский миллиардер Ричард Брэнсон.

Брэнсон пишет, что однажды президент заметил взгляд миллиардера, упавший на одну из кнопок на рабочем столе Обамы в Овальном кабинете, выкрашенную в красный цвет.

«Раньше их использовали при чрезвычайных ситуациях, ну, а сейчас их использую для того, чтобы заказывать чай для моих гостей», — пояснил Обама бизнесмену. Брэнсона цитирует «Федеральное агентство новостей».

Действующий президент США Дональд Трамп использует красную кнопку для заказа газировки, напоминает RT.

Рита Теркина
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