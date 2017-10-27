Госдума отказалась выводить аборты из системы ОМС

07:54 27 октября 2017 1

Документ, запрещающий аборты в частных клиниках, не прошел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госдума не поддержала законопроект о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает «РИА Новости».

26 октября Государственная дума РФ в первом чтении отклонила законопроект, разрешающий проведение абортов только в государственных медучреждениях и выводящий этот вид медицинской помощи из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и услуг частных клиник.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов во главе с сенатором Еленой Мизулиной, напоминает «Федеральное агентство новостей». Инициаторы предполагали, что прерывание беременности за счет средств бюджета фонда ОМС может осуществляться исключительно по медицинским или социальным показаниям. Кроме того, депутаты указывали на огромные затраты на проведение абортов за счет региональных отделений фонда ОМС, которые составляют около 5 миллиардов рублей в год. Эти день предлагалось перенаправить на помощь беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

19 октября этот документ отклонил комитет Госдумы по охране здоровья напоминает «Национальная служба новостей».

Протоиерей Всеволод Чаплин ранее заявил, что наличие абортов в системе ОМС подрывает демографию. В интервью «URA.RU» в срыве документа он обвинил феминисток.