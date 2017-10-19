{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 67,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 октября 2017
Главные новости Москвы
21:15  19 октября 2017 0

Чаплин обвинил феминисток в срыве проекта о выводе абортов из ОМС

Всеволод Чаплин. Москва, чаплин всесолод
Всеволод Чаплин уверен, что наличие абортов в системе ОМС подрывает демографиюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сторонникам вывода аборта из системы обязательного медицинского страхования не удалось провести закон через Госдуму, потому что они не имели достаточно возможностей выразить свои взгляды в СМИ, рассказал «URA.RU» экс-заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Всеволод Чаплин.

По его словам, наиболее ярыми оппонентами законопроекта являются политики-женщины. «Чиновницы высокого уровня выступают, как основные противники. Возможно, здесь есть личные причины — нежелание говорить о теме, связанной с собственным грехом. Очевидно, они боятся того, что эта тема будет активно обсуждаться и общественное мнение изменится», — пояснил протоиерей. Также, по его мнению, большую роль здесь сыграли феминистские организации.

Чаплин убежден, что деньги налогоплательщиков, в том числе верующих, не должны идти на финансирование абортов. «Частных клиник в стране предостаточно, и сама по себе эта манипуляция стоит недорого, как губная помада или продуктовая корзина», — подчеркнул он.

Отметим, 19 октября комитет Госдумы по охране здоровья отклонил законопроект, который выводит аборты из системы ОМС. Документ был внесен на рассмотрение сенатором Еленой Мизулиной.

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров