Чаплин обвинил феминисток в срыве проекта о выводе абортов из ОМС

21:15 19 октября 2017 0

Всеволод Чаплин уверен, что наличие абортов в системе ОМС подрывает демографию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сторонникам вывода аборта из системы обязательного медицинского страхования не удалось провести закон через Госдуму, потому что они не имели достаточно возможностей выразить свои взгляды в СМИ, рассказал «URA.RU» экс-заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Всеволод Чаплин.

По его словам, наиболее ярыми оппонентами законопроекта являются политики-женщины. «Чиновницы высокого уровня выступают, как основные противники. Возможно, здесь есть личные причины — нежелание говорить о теме, связанной с собственным грехом. Очевидно, они боятся того, что эта тема будет активно обсуждаться и общественное мнение изменится», — пояснил протоиерей. Также, по его мнению, большую роль здесь сыграли феминистские организации.

Чаплин убежден, что деньги налогоплательщиков, в том числе верующих, не должны идти на финансирование абортов. «Частных клиник в стране предостаточно, и сама по себе эта манипуляция стоит недорого, как губная помада или продуктовая корзина», — подчеркнул он.

Отметим, 19 октября комитет Госдумы по охране здоровья отклонил законопроект, который выводит аборты из системы ОМС. Документ был внесен на рассмотрение сенатором Еленой Мизулиной.