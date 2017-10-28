03:56 28 октября 2017 0

Родственники умершего отвезли его в больницу, где он снова скончался ФОТО: Pixabay

В перуанском городе Тинго-Мария во время похоронной церемонии родственники умершего обратили внимание, что его грудная клетка шевелится и он продолжает дышать.

Присутствовавшие на похоронах срочно вызвали медиков, которые подтвердили, что мужчина подает признаки жизни. Покойного вытащили из гроба и отвезли в больницу, однако там врачи лишь констатировали его смерть, пишет Nation News.

Родственники покойного уверены, что во время похорон перуанец был жив и скончался уже в больнице. По их мнению, его ошибочно посчитали умершим после операции по удалению зуба, когда мужчина находился под воздействием транквилизаторов. От чего он в итоге скончался и можно ли было его спасти, осталось неизвестным.