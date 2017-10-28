Запрет на импорт огнестойкой одежды из-за рубежа подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. Решение премьер-министра объясняется успехами импортозамещения.
Ограничение вводится лишь на закупку государственными ведомствами. Частных компаний запрет не касается.
«Постановление от 26 октября 2017 года №1299. Перечни товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением государств Евразийского экономического союза), государственная закупка которых не допускается, дополнены защитной огнестойкой одеждой», — сообщает сайт правительства РФ.
Согласно пояснительной записке, ежегодно российским ведомствам требуется порядка 1 млн. квадратных метра огнестойких тканей. При этом отечественные предприятия выпускают их уже по 12,9 млн. в год.