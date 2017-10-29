Действия спецпредставителя Госдепа США на Украине Курта Волкера не имеют никакого отношения к решению тех задач, которыми он должен заниматься относительно юго-востока Украины. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Если бы он всерьез хотел решать проблемы по существу, то ему нужно было бы обсуждать эти вопросы не только в Киеве с господином Порошенко и депутатами Верховной рады, но и с теми, кто в этот конфликт вовлечен, то есть с жителями юго-востока Украины, руководством Донецка и Луганска», — прокомментировал сенатор итоги встречи Волкера с президентом Украины Петром Порошенко.
По словам Константина Косачева, то, что озвучивает спецпредставитель Госдепа США по Украине, прорисовывает контуры некой альтернативной схемы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, и она неизбежно будет разрушать Минские соглашения, сообщает RT.
Как ранее писало «URA.RU», в субботу, 28 октября Волкер провел ряд встреч с украинскими политиками. Переговоры были посвящены решению ситуации на Донбассе По итогам встреч Волкер заявил, что не представляет возможными введение в зону конфликта российских миротворцев.