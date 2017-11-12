В Петербурге скончался топ-менеджер «дочки» «Газпрома»

02:56 12 ноября 2017 0

Мужчина умер в результате несчастного случая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замглавы «дочки» «Газпрома» — «Газпром энергохолдинг» — Сергей Филь скончался в одной из больниц Санкт-Петербурга после продолжительной болезни. Об этом в субботу, 11 ноября, журналистам сообщила глава пресс-службы компании Мария Фролова.

«Сергей Филь скончался в Петербурге после продолжительной болезни, для нас всех это было неожиданно. Это большая потеря», — приводит ТАСС слова Фроловой, которая также добавила, что на деятельности компании случившееся не отразится.

Как сообщают петербургские СМИ, топ-менеджер умер в результате травм, которые он получил в центре города еще в сентября этого года в результате несчастного случая. Тогда врачи диагностировали у него ушиб и отек мозга, а также черепно-мозговую травму. Сначала Филь был госпитализирован в 122-ю больницу, но после перевезен в нейрохирургический институт имени Поленова, где 10 ноября и скончался.